El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Niemeyer acogió una cumbre de arquitectos internacionales que debatieron sobre el concepto actual de hoteles sostenibles. JOSÉ SIMAL

«La sostenibilidad en los hoteles ahora pasa por ser respetuosos con el entorno»

El Niemeyer acogió una cumbre de arquitectos internacionales que hizo las veces de previa al II Salón Hogar Sostenible que hoy se inaugura

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El concepto de hotel hoy en día es difuso y gira en torno a conceptos como la sostenibilidad, la innovación, el lujo o la adaptación ... a su entorno. Todos ellos se pusieron sobre la mesa ayer en un encuentro internacional de arquitectos que se celebró en el Centro Niemeyer de Avilés. La segunda edición del Congreso Progresivo de Sostenibilidad ArquitecturAS hizo las veces de previa al II Salón Hogar Sostenible que hoy se inaugura y que organiza la Cámara de Comercio de Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  10. 10 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La sostenibilidad en los hoteles ahora pasa por ser respetuosos con el entorno»

«La sostenibilidad en los hoteles ahora pasa por ser respetuosos con el entorno»