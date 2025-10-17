«La sostenibilidad en los hoteles ahora pasa por ser respetuosos con el entorno»

El concepto de hotel hoy en día es difuso y gira en torno a conceptos como la sostenibilidad, la innovación, el lujo o la adaptación ... a su entorno. Todos ellos se pusieron sobre la mesa ayer en un encuentro internacional de arquitectos que se celebró en el Centro Niemeyer de Avilés. La segunda edición del Congreso Progresivo de Sostenibilidad ArquitecturAS hizo las veces de previa al II Salón Hogar Sostenible que hoy se inaugura y que organiza la Cámara de Comercio de Avilés.

Precisamente el presidente de la entidad cameral avilesina, Daniel González, estuvo presente en un encuentro que moderó Marisa Santamaría, investigadora, divulgadora y experta en diseño, arquitectura e innovación. Lo hizo mano a mano con Sergio Baragaño, arquitecto y CEO de la empresa asturiana Room2030, especializada en el desarrollo y construcción de módulos habitacionales sostenibles.

13 horas El salón de actos del Pabellón de La Magdalena acogerá el acto inaugural en el que participarán Susana Madera Álvarez, directora general de Medioambiente del Principado; Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés; Noe Vega Fernández, concejal de Recursos Humanos y Disciplina Urbanística de Avilés; Alicia García Cabrera, directora general de Casa Decor; y Luis Santos del Valle, director general de CAC Asprocon.

18 45 horas. Ana Tables ofrecerá el taller 'El arte de poner la mesa de forma sostenible'.

Horario El II Salón Hogar Sostenible se celebrará durante todo el fin de semana en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena y abrirá sus puertas en horario de 11 a 20 horas. El acceso a la feria es gratuito y durante la jornada habrá zona de expositores abierta a todo el público.

Fueron dando paso a un plantel de arquitectos que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Cada uno de ellos expuso su idea de qué es hoy en día un hotel y cómo se pueden plantear los proyectos hoteleros desde un punto de vista arquitectónico que sea sostenible e innovador.

Fue el caso de Alicia Cabrera, Directora General de Casa Decor, el mayor evento de tendencias del sector a nivel nacional. «La sostenibilidad en los hoteles ahora pasa por ser respetuosos con el entorno. A veces nos imaginamos tecnologías complejas, pero el simple hecho de pensar los materiales o tener en cuenta la artesanía local en la decoración es fundamental», señaló la experta.

Otra de las participantes fue Ester Roldán Calvo, cofundadora del estudio Longo+Roldán, que reflexionó en el encuentro sobre el tipo de hoteles, y por tanto de turistas, que acoge Asturias. «Creo que el lujo pasa por la exclusividad y la exclusividad hoy en día es el silencio. El día que los hoteles de Asturias imiten el modelo de otros destinos turísticos masivos creo que será le momento de pensar en emigrar», bromeó la arquitecta asturiana, que compartió plantel con profesionales italianos o portugueses, entre otras nacionalidades.