El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La sede judicial de Avilés. Marieta

SPJ-USO alerta ante la falta de funcionarios de justicia en Avilés

El sindicato visitó la sede judicial avilesina, donde anticipó el caos que se avecina ante la instauración del tribunal único por la escasez de personal y la falta de especialización

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:13

Comenta

SPJ-USO denunció este miércoles desde Avilés la «grave falta de sensibilización y planificación de la administración al destinar recursos y presupuestos a puestos ... de libre designación para presidencias y funciones gobernativas mientras que se ignora la situación crítica de los órganos judiciales que soportan una carga de trabajo inasumible». El sindicato se pronunció en estos términos a la salida de los juzgados de Avilés ante la entrada en vigor del tribunal único, a partir del próximo 31 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  10. 10 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio SPJ-USO alerta ante la falta de funcionarios de justicia en Avilés

SPJ-USO alerta ante la falta de funcionarios de justicia en Avilés