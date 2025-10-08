SPJ-USO alerta ante la falta de funcionarios de justicia en Avilés

SPJ-USO denunció este miércoles desde Avilés la «grave falta de sensibilización y planificación de la administración al destinar recursos y presupuestos a puestos ... de libre designación para presidencias y funciones gobernativas mientras que se ignora la situación crítica de los órganos judiciales que soportan una carga de trabajo inasumible». El sindicato se pronunció en estos términos a la salida de los juzgados de Avilés ante la entrada en vigor del tribunal único, a partir del próximo 31 de diciembre.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cambia por completo el organigrama judicial y sustituye los actuales juzgados de instancia por un tribunal único atendido por unos funcionarios que dejarán de estar especializados, como ahora, en materia civil, penal o social. El cambio es de tal calado que en SPJ-USO lanzan la voz de alarma ante, en primer lugar, esta falta de especialización y, en segundo, la escasez de la plantilla en Avilés, tal como recoge la memoria anual elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

«Cualquier funcionario podrá gestionar cualquier procedimiento sin la especialización necesaria, como hasta ahora. Por ejemplo, desaparecerá el Juzgado Número 5 mixto, dedicado a violencia sobre la mujer, y no se va a crear una unidad especial sobre esta materia. Y lo mismo a a pasar en el ámbito social, donde faltará personal especializado, por no hablar de Volotea, que tiene su sede europea en Avilés», alertó el sindicato. La presencia de la aerolínea no es menor y su repercusión en la carga de trabajo es notable en los últimos años.

«La memoria del TSJA denuncia el estado de abandono que sufre partido judicial. Hay una carga elevada en asuntos de familia, en violencia sobre la mujer y en ejecuciones hipotecarias. Dice que se necesita la especialización y el refuerzo de la plantilla para abordar esta transformación en tribunal único, que se pretende llevar a cabo con el mismo número de funcionarios y solo amplían una plaza, que es de libre designación, para dar soporte al presidente del tribunal, que es el juez decano».

El sindicato subrayó que, tal como confirman los datos, «el número de asuntos ingresados anualmente por los juzgados avilesinos supera el módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial».