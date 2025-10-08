El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias, en su despacho en Oviedo. Juan Carlos Román

Gabriel Bernal

Fiscal Superior de Asturias
«La plantilla de la Fiscalía de Asturias es muy corta y está saturada por la cantidad de casos a los que atender»

Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias, muestra su preocupación «por la desinformación de los jóvenes sobre violencia de género» y alerta de que el Principado «está empezando a ser un centro de recepción y distribución de droga a gran escala»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Dice que tuvo más opciones, pero, realmente, apellidándose Bernal en Asturias la senda legal y, especialmente, la de convertirse en fiscal venía de serie. Su ... padre, Jesús Bernal, aún es hoy considerado 'maestro de fiscales' y de él heredó su hijo, Gabriel Bernal (Salamanca, 1962) no solo la predilección por el Ministerio Fiscal, sino también la templanza. En su currículo destaca, entre sus múltiples cargos, el haber sido el primer fiscal especializado en Asturias en violencia de género. Hoy ocupa el despacho de Fiscal Superior de Asturias. Por su mesa pasarán más de 400 decretos para firmar, así como las necesidades humanas y materiales de la Fiscalía del Principado. En un momento de tormenta en la Fiscalía General del Estado, que a él le causa tristeza, pero que considera anómala. Volcado en todo ello, en alguna esquinita de su despacho se pueden ver sus otras pasiones: una guitarra de rock y una moto cruisser. Quizá Bernal tuvo otras opciones, pero se quedó con seguir los pasos de su padre en la Fiscalía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  5. 5 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  9. 9 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La plantilla de la Fiscalía de Asturias es muy corta y está saturada por la cantidad de casos a los que atender»

«La plantilla de la Fiscalía de Asturias es muy corta y está saturada por la cantidad de casos a los que atender»