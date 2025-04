El TSJA anula el nombramiento de seis asesores del Ayuntamiento de Avilés por «falta de justificación»

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la creación de los puestos y el nombramiento de seis asesores del gobierno local de ... Avilés. Se trata de los puestos del jefe de gabinete, el director del área económico financiera y de empresas participadas, la asesora de órganos de gobierno y comunicación, la coordinadora del área de Promoción Social, el coordinador de Festejos y la directora de comunicacion. Son seis de los siete con los que cuenta el ejecutivo local, mientras el séptimo, el coordinador de Cultura, está pendiente de sentencia, ya que la demanda fue presentada en otro proceso al haberse producido su nombramiento más tarde.

El fallo de los cuatro magistrados amplía así el alcance de la sentencia del Contencioso Administrativo Numero 5 de Oviedo, que tan solo anulaba la creación de los dos puestos creados en este mandato: el asesor de órganos de gobierno y el coordinador de Festejos, y ordenaba un cambio en la ficha de funciones de la coordinadora de Promoción Social, mientras no se pronunciaba sobre los nombramientos y mantenía el resto de los puestos.

Esa primera sentencia sostenía que los otros cuatro no eran susceptibles de ser demandados porque emanaban de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) anterior ya consolidada. El Tribunal Superior, sin embargo, no comparte esa opinión y argumenta que, al haberse aprobado una nueva RPT, esta es susceptible de ser impugnada íntegramente. Considera además que este tipo de puestos de trabajo «por su naturaleza excepcional», deben ser objeto «de una adecuada justificación que no se evidencia en el expediente admistrativo tramitado».

«Contrario a derecho»

La sala de lo Contencioso Administrativo desestima además todas las alegaciones del Ayuntamiento, confiriendo al sindicato Usipa, representado por el letrado Federico Fernández Álvarez-Recalde, y admite por contra todas las del sindicato que dirige Iván Iglesias, extendiendo la anulación al nombramiento de las seis personas que fueron designadas entre los meses de junio y septiembre del año 2023, tras las últimas elecciones municipales y que considera «contrarios a derecho».

Al gobierno aún le queda la posibilidad de acudir a una tercera instancia antes de que la sentencia adquiera firmeza. Puede aún presentar un recurso de casación, bien ante el Tribunal Supremo si considera que se está infringiendo la legislación estatal, o bien ante la misma sala del TSJA en el caso de que crea que lo que se vulnera es la legislación autonómica.