Windar crea una nueva filial orientada a la industria de defensa para iniciar su diversificación

No vienen soplando buenos vientos para Windar en los últimos meses. La industria de la energía eólica, que hasta ahora venía registrando una ... elevada demanda, ha dado un frenazo derivado del recorte de financiación federal estadounidense a los proyectos de energía eólica marina y los movimientos para suspender proyectos que estaban a punto de iniciarse. Por ello la empresa viene explorando otros sectores, entre ellos la pujante industria de defensa.

La compañía acaba de crear una nueva filial, denominada Windar Defense Systems, que si bien no tiene aún una estructura como tal, sí pretende explorar las nuevas oportunidades que están surgiendo en este sector. Las prioridades en Europa han cambiado, y del mismo modo que hace unos años la transición energética estaba a la cabeza, ahora ha bajado peldaños en favor del rearme europeo.

En Asturias se empiezan a ver las consecuencias de este cambio. Incluso en Avilés, donde se ha instalado el centro de investigación y desarrollo de Escribano Mechanical & Engineering, especializada en el sector militar. Del mismo modo, Indra se ha hecho este verano con el conocido como 'tallerón' de Duro Felguera en Gijón para transformarlo en una fábrica de blindados.

La exigencia de la OTAN de que cada país destine el 5% de su PIB a gasto militar hace prever que habrá más dinero para estos fines, y ahí Windar ha visto que puede haber oportunidades para una empresa como la avilesina.

En sus talleres llevan ya dos décadas construyendo estructuras metálicas muy especializadas, y tienen además un nivel de investigación y de innovación muy avanzado, que sin duda puede sumar puntos a la hora de buscar nuevas alianzas con empresas del sector militar, del mismo modo que hasta ahora se ha venido haciendo con las del sector energético.

La nueva empresa de Windar tiene sede en el PEPA y por objeto el diseño, desarrollo, preparación, fabricación, comercialización y mantenimiento de estructuras metálicas industrializadas, que en vez de estar enfocadas a las torres y estructuras para la energía eólica, deberían orientarse al campo defensivo. La oportunidad es real, y Windar cuenta con la ventaja de contar con capital humano y con instalaciones para ello.

La compañía, ahora en manos del fondo británico Bridgepoint, no es del todo ajena al sector. En el Grupo Daniel Alonso en el que hasta hace dos años se integraba, ya tiene otra empresa, Danima, con una línea de Defensa, siendo fabricante de distintos tipos de vehículos especializados, como camiones tácticos vempar, plataformas, remolques, volquetes o sistemas de manipulación de carpas de campaña.