Imagen de archivo de torres de Windar almacenadas en los muelles de la margen derecha de la ría para ser embarcadas. JOSÉ SIMAL

Windar crea una nueva filial orientada a la industria de defensa para iniciar su diversificación

La nueva compañía pretende explorar oportunidades en un sector pujante mientras que la eólica está sufriendo un parón

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:58

No vienen soplando buenos vientos para Windar en los últimos meses. La industria de la energía eólica, que hasta ahora venía registrando una ... elevada demanda, ha dado un frenazo derivado del recorte de financiación federal estadounidense a los proyectos de energía eólica marina y los movimientos para suspender proyectos que estaban a punto de iniciarse. Por ello la empresa viene explorando otros sectores, entre ellos la pujante industria de defensa.

