Galería Bea Villamarín, diez años de un proyecto «honesto» que mira al futuro

Se cumplen diez años desde que desembarcase en la calle San Antonio un nuevo proyecto de galería que consiguió abrir una nueva ventana al arte ... para todos los gijoneses. Hoy, en una ciudad que poco tiene que ver con aquella que era en el año 2015, Bea Villamarín celebra la continuidad de este espacio que no ha dejado de crecer con una exposición en la que participan todos sus artistas –un total de veinticinco– con una obra que cada uno de ellos ha creado para la ocasión.

«Pensamos en hacer una exposición de décimo aniversario con diez artistas principales, pero era imposible», explica Villamarín, «porque no hay diez más importante que otros». Es ahí cuando surgió la idea de pedir, a cada uno de ellos, una obra de tamaño reducido para que en las paredes del espacio que dirige no faltase ninguno a la fiesta. «No solo van a caber todos en una exposición sino que, además, estas obras no son solo pequeñas en formato, también son más asequibles».

Todo a favor para celebrar un hito que habla de resiliencia, capacidad de adaptación y, por encima de todo, amor al arte contemporáneo. «Ha sido una lucha constante y sigue siendo una lucha», confiesa, porque este aniversario lo vive como motivo de alegría pero no de descanso. «Me siento muy contenta y muy agradecida, pero no relajada» pues considera, además, que es un momento en el que hay que tomar «decisiones importantes» para la galería, en el que mirar al futuro pasa por replantearse sus objetivos y ambiciones para poder seguir creciendo de la mano de los artistas que representa.

Mira atrás, pero solo para evaluar los aprendizajes que ahora le acompañan: que la honestidad es «clave» en cualquier negocio y que «no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero eso lo aprendí de Valentina», su mano derecha durante los últimos años.

«Sinceridad, honestidad y transparencia» han caracterizado a este proyecto que ahora abre las puertas, igual que hizo hace diez años por primera vez, para enseñar al público una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer estos veinticinco artistas que están dejando su huella en el mundo del arte actual.

Están los veteranos, los que le dieron la mano cuando decidió embarcarse en esta aventura –como Fernando Palacios o Carlos Tárdez–, pero también las más recientes incorporaciones –Pepe Baena o José Lourenço–; están los que han dedicado su vida a la pintura –como Diego Benéitez–, a la escultura –como Candela Muniozguren– o a la fotografía –como Leticia Felgeroso–; al arte abstracto –como Rebeca Ferrero– o a la figuración –como José Luis Ceña–; los que están acostumbrados a trabajar pequeños formatos –como Daniel Sueiras– y alguno al que, seguramente, adaptarse a un tamaño reducido le habrá supuesto todo un reto.

Están todos los que son ahora, pero no todos los que serán, porque después de esta exposición, «si la suerte sigue de nuestro lado, nos veremos en muchas más». Y la ciudad, igual que recibió este proyecto con las manos abiertas hace hoy ya diez intensos años, seguirá aquí para ver todo cuanto esta galería tenga para darle.