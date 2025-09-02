El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Torso con dos cabezas', de Rosalía Banet.

Rosalía Banet muestra la belleza del cuerpo en su renacer

La galería gijonesa Espacio Líquido acoge una retrospectiva con una selección de trabajos de los diez últimos años de la artista gallega

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:30

Es una muestra completa y extensa la que Rosalía Banet inauguró el pasado 9 de agosto en la galería Espacio Líquido, a pesar ... de que en sus paredes cuelgan apenas una docena de obras. Y todas ellas, seleccionadas cuidadosamente, componen una más que digna representación del trabajo que esta creadora gallega ha ido realizando durante los últimos diez años. «Surgió de una manera muy orgánica», cuenta la propia artista. «No esperábamos hacer un repaso de obras, pero es verdad que en los últimos diez años ha habido un cambio en la estética de mi trabajo y ha quedado reflejado en esta exposición».

