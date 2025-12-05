El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las obras de Estefanía Martín Sáenz que se exponen en Llamazares Galería.
Exposición de Estefanía Martín Sáenz en Llamazares Galería

Relatos de hilo y color

Estefanía Martín Sáenz presenta hasta el 12 de diciembre en Llamazares Galería la exposición 'No me cuentes cuentos'

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:45

Con ternura y con cuidado, el universo plástico de Estefanía Martín Sáenz se va tejiendo imparable sobre las telas que han inundado Llamazares Galería ... . La exposición 'No me cuentes cuentos' es todo un despliegue de nuevos recursos con los que la artista demuestra que si algo define su trabajo es la constante evolución. Volcada en la investigación y en la búsqueda de nuevos territorios donde plasmar sus inquietudes, la obra que ahora se muestra es una prueba clara de madurez artística, es el siguiente paso natural en una creación siempre en movimiento, siempre inacabada, siempre con la mirada al frente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

