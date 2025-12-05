Relatos de hilo y color

Con ternura y con cuidado, el universo plástico de Estefanía Martín Sáenz se va tejiendo imparable sobre las telas que han inundado Llamazares Galería ... . La exposición 'No me cuentes cuentos' es todo un despliegue de nuevos recursos con los que la artista demuestra que si algo define su trabajo es la constante evolución. Volcada en la investigación y en la búsqueda de nuevos territorios donde plasmar sus inquietudes, la obra que ahora se muestra es una prueba clara de madurez artística, es el siguiente paso natural en una creación siempre en movimiento, siempre inacabada, siempre con la mirada al frente.

Nada le queda grande y por eso bordado, dibujo, pintura y cerámica van dando forma a su trabajo, se complementan y se potencian, construyendo todo un universo creativo para el que la técnica es solo un vehículo en favor de la expresividad. Frágil, delicada y profunda, la producción de esta artista oculta mucho más de lo que se revela a simple vista: el equilibrio y la armonía de piezas como los 'Romanticismos' o las grandes telas estampadas e intervenidas esconden en realidad una enorme carga simbólica; una mirada atenta permite descubrir entre sus motivos una narrativa irreverente y provocadora, donde lo aparentemente infantil funciona como pretexto para desmontar estereotipos, reescribir relatos y cuestionar desde la inocencia algunos patrones socialmente heredados. En 'Je te déteste cerámica', una pequeña pieza de cerámica esmaltada con forma de cojín que se oculta en un rincón, encontramos el perfecto resumen de toda la ironía y sutileza que atraviesan su discurso.

'No me cuentes cuentos' continúa la senda abierta por 'Todo ocurrió aquí', el proyecto que esta misma galería presentó en Artesantander en 2024. Y es en su espacio de Gijón donde ahora se exhibe este nuevo conjunto de obras que profundizan en la capacidad de las imágenes para contar historias y para desafiar las normas y que se articula con una estética impecable. Precisamente, el uso del estampado toile de Jouy como hilo conductor es una elección significativa: la artista deconstruye su carácter decorativo y le da la vuelta añadiéndole escenas que interrumpen los patrones y cuestionan frontalmente su naturaleza ornamental.

En 'No me cuentes cuentos', la capacidad creativa de Estefanía Martín Sáenz sale a escena con una fuerza renovada. Nunca ha dejado de experimentar, y en ese compromiso y en la necesidad de ir más allá se encuentra el resultado de esta muestra, la cuarta que trae a Gijón, y que se podrá visitar hasta el próximo 12 de diciembre.