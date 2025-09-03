El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista con la obra galardonada. E. C.

Tania Blanco se alza con el Premio Museo Barjola con la obra 'Gas, óxido, sal'

El jurado ha destacado que su trabajo «aporta narrativas relevantes sobre el encuentro del paisaje natural e industrial asturiano y su percepción»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:16

La artista Tania Blanco (Oviedo, 1987) ha resultado ganadora del Premio Museo Barjola de artes plásticas con su obra 'Gas, óxido, sal'. Este ... galardón, que va ya por su octava edición, se concede al mejor proyecto expositivo creado específicamente para la capilla de la Trinidad del museo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  8. 8 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tania Blanco se alza con el Premio Museo Barjola con la obra 'Gas, óxido, sal'

Tania Blanco se alza con el Premio Museo Barjola con la obra &#039;Gas, óxido, sal&#039;