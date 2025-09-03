Tania Blanco se alza con el Premio Museo Barjola con la obra 'Gas, óxido, sal'

La artista Tania Blanco (Oviedo, 1987) ha resultado ganadora del Premio Museo Barjola de artes plásticas con su obra 'Gas, óxido, sal'. Este ... galardón, que va ya por su octava edición, se concede al mejor proyecto expositivo creado específicamente para la capilla de la Trinidad del museo.

El jurado acordó por unanimidad premiar este proyecto destacando «que aporta narrativas relevantes sobre el encuentro del paisaje natural e industrial asturiano y su percepción», explicaban desde el Principado. «Tania Blanco consigue resignificar, a través del arte, materiales y residuos que recuerdan los efectos del antropoceno en el territorio en una propuesta de calidad poética y crítica».

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y con un máster en Educación Artística y Pedagogía de la Universidad Complutense y otro de Diseño Gráfico y Preimpresión de la Escuela Aula Creativa de Madrid, la artista ha completado también los ciclos superiores de Grabado y Estampación en la Escuela de Arte y Restauración de León y de Cerámica Artística en la Escuela de Arte de Cádiz.