Lourdes García, concejala de Educación; Laura Baños, ayudante de conservación; Gabino Busto, conservador del museo; Pablo León, director de Patrimonio y Celestino Varela, director de la Ópera de Oviedo. Mario Rojas

La temporada de ópera se abre paso entre lienzos en el Bellas Artes

La exposición 'La dulce trampa. Notas para Hänsel und Gretel' se abrió ayer como prolegómeno al estreno de esta tarde en el Campoamor

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:34

Música y arte se dan la mano para ofrecer una experiencia cultural amplia y transversal, y lo hacen a partir de esta semana en dos ... de las grandes instituciones de la región para llevar al público, en conjunto, lo mejor de la música y las artes plásticas. El Museo de Bellas Artes de Asturias abría ayer las puertas de 'La dulce trampa. Notas para Hänsel und Gretel', una exposición que presenta en colaboración con Ópera de Oviedo, que arranca la temporada esta tarde. A través de 21 obras de su colección, la pinacoteca ofrece una interpretación de 'Hänsel und Gretel' (1893), del compositor alemán Engelbert Humperdinck (1854-1921), «con el objetivo de complementar y enriquecer su representación en la ciudad».

