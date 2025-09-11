La temporada de ópera se abre paso entre lienzos en el Bellas Artes

Música y arte se dan la mano para ofrecer una experiencia cultural amplia y transversal, y lo hacen a partir de esta semana en dos ... de las grandes instituciones de la región para llevar al público, en conjunto, lo mejor de la música y las artes plásticas. El Museo de Bellas Artes de Asturias abría ayer las puertas de 'La dulce trampa. Notas para Hänsel und Gretel', una exposición que presenta en colaboración con Ópera de Oviedo, que arranca la temporada esta tarde. A través de 21 obras de su colección, la pinacoteca ofrece una interpretación de 'Hänsel und Gretel' (1893), del compositor alemán Engelbert Humperdinck (1854-1921), «con el objetivo de complementar y enriquecer su representación en la ciudad».

Son 21 obras maestras que forman parte de los fondos del museo y que incluyen manifestaciones del arte español y asturiano desde el siglo XVII hasta la actualidad. Es un recorrido que habla de paisajes misteriosos a través obras como 'Desembocadura del Nalón' (1895), de José Robles, o 'Umbrío' (1983) de Melquíades Álvarez; de brujas, pues se ha incluido el magistral grabado 'Linda maestra!', uno de los Caprichos de Francisco de Goya que conserva el museo; de dulces, como en el bodegón de un pintor anónimo mallorquín del siglo XVII y de la casa, que no es de caramelo sino de madera, y que creó en 2002 José Paredes. Son los elementos de una historia conocida por todos, el popular cuento de los hermanos Grimm, y que, dispuestos con gran acierto entre las salas 10 y 11 de la Casa de Oviedo-Portal, permiten al público acercarse a grandes figuras de las artes plásticas desde un lugar atrevido y poco habitual, con un montaje que se abre ante el espectador de manera amena y atractiva. Además de los artistas mencionados, se podrán ver también obras de Carlos de Haes, José Gutiérrez Solana, Antón, Ventura Álvarez-Sala, Luis Fernández, Amparo Cores o Covadonga Valdés-Moré.

En torno a la muestra, que estará abierta al público hasta el próximo 5 de octubre, se han programado una serie de actividades complementarias para ofrecer al público una mayor comprensión sobre el discurso y el montaje expositivo. La primera de ellas tuvo lugar ayer, tras la inauguración, con un concierto en el que sonaron u fragmentos musicales de la ópera. Y el próximo jueves 2 de octubre Gabino Busto Hevia, conservador de arte antiguo del museo, ofrecerá una conferencia en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.