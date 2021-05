Blue Jeans: «Necesito jaleo para poder escribir» Blue Jeans. Escritor El autor presenta hoy su última novela, 'El campamento', un 'thriller' juvenil, en el Aula de Cultura de EL COMERCIO El escritor Francisco de Paula Fernández, que firma como Blue Jeans. / E. C. VERÓNICA GARCÍA-PEÑA Viernes, 7 mayo 2021, 03:55

Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández (Sevilla, 1978), se adentra en el 'thriller' con 'El campamento' (Planeta, 2021). Una novela juvenil que mezcla suspense y terror, pero con toques 'slasher' (subgénero del cine de terror), en el que diez de los jóvenes más prometedores del país se encierran en un campamento en los Pirineos con el objetivo de ser la nueva imagen y ocupar el mando del imperio de uno de los hombres más ricos de España. Diez jóvenes que morirán si no consiguen salir a tiempo del campamento. Se presenta esta tarde, a las 19.30 horas, en el Aula de Cultura de este periódico, a través de ELCOMERCIO.es.

-El campamento es su decimocuarto libro, pero el primero autoconclusivo.

-Lo es. Siempre me preguntaban por qué hacía trilogías o sagas y yo respondía que no había ningún motivo especial. Esta novela, desde el principio, tenía claro que iba a ser un solo libro y, cuando me preguntan por una segunda parte, digo que este libro acaba en la página 469.

-¿De dónde nace la historia de 'El campamento'?

-La historia se le ocurrió a Esther, mi pareja, durante el confinamiento. Un campamento, aislar a los personajes, quitarles los teléfonos móviles e internet, algo muy importante para una historia de misterio, y a partir de ahí que se sucedan los acontecimientos. Tuve dudas al principio porque no era fácil plantear esta historia, pero en cuanto me puse a escribir, fue fluyendo y el resultado me gusta mucho.

-¿Y el confinamiento influyó en el modo de encerrar a los jóvenes en un campamento en Los Pirineos?

-Se podría decir que están confinados también, aunque a la hora de crear la historia yo no he pensado en ningún momento en el confinamiento. De hecho solo me ha restado y no me ha dado prácticamente nada. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado a escribir fuera de casa, en cafeterías, y es la primera novela que escribo encerrado en una habitación sin ruido y sin movimiento, y me ha costado muchísimo concentrarme. Ha sido un libro muy complicado de escribir.

-Usted necesita ruido para escribir. ¿No es eso algo atípico?

-Hay de todo. En estos años he conocido a gente que también escribe en cafeterías y he conocido incluso a quien escribe en el móvil mientras va al trabajo o está de viaje. Yo necesito ruido, jaleo. De hecho, me compré una fuentecilla de esas que echan agua todo el rato para tener algo de ruido en la habitación porque el silencio absoluto me pone muy nervioso.

-Por las circunstancias, toda la promoción de la novela está siendo virtual. ¿Qué tal lo lleva?

-Mal, porque una de las cosas más bonitas de mi profesión es el contacto con los lectores. Soy muy cercano y accesible en las redes sociales, pero no es lo mismo y echo de menos el contacto directo; sobre todo en eventos como Sant Jordi, que este año tampoco he ido, o la feria del libro de Madrid, que todavía no se ha celebrado.

-El mundo virtual del que hablamos está muy presente en 'El campamento' por el perfil de algunos personajes, que son 'influencer', 'youtuber' o 'gammer'.

-Quería la realidad del siglo XXI y quería que los personajes fueran chicos jóvenes como los que hay hoy en día. Si vas a un colegio y preguntas qué es lo que quieren ser de mayores, ya no te dicen todos que médico o futbolista. Quieren ser Ibai Llanos o Dulceida. Es el presente. Por eso, los que somos de otras generaciones tenemos que entender que estas ocupaciones, entenderlas y, sobre todo, aceptarlas. Se ganan la vida honradamente, nos gusten más o nos gusten menos.

Entre los personajes también hay una escritora nacida de internet.

-¿Es una referencia personal?

-Tiene sus guiñitos. Es una escritora que salió gracias a Wattpad y, en cierto modo, se parece un poco a mí porque yo empecé también a través de internet, pero es, sobre todo, un reflejo de la realidad. Tú empiezas a escribir en un sitio con cero seguidores, sin apoyo de nadie y, poco a poco, se te va conociendo hasta que llegas incluso a vender más que escritores de toda la vida.

-¿Y es compatible tener una buena crítica con ser un 'bestseller'?

-Creo que eso está cambiando. Por ejemplo, 'Patria' es uno de los libros más vendidos y más aclamado por los lectores, pero también por la crítica. Es verdad que tenemos todavía esa idea de que un libro que vende mucho es un libro de poca calidad y no tiene que ser así.

-¿Le han dicho que su novela tiene muchas similitudes con el cine 'slasher'?

-Puede ser. Tengo un amigo, Carlos García Miranda, al que le encantan este tipo de películas y siempre me dice que estos libros son muy noventeros e incluso de finales de los 80.

-Otras referencias son Agatha Christie y la serie 'Lost'.

-Los jóvenes encerrados son como 'Diez negritos'. El diez está elegido a propósito, al igual que el hecho de que todos tengan un pasado oscuro. La estructura y los 'flashback' son muy de 'Lost'. Fue la primera serie que vi que con esos saltos temporales y me gustó. Al final, terminas cogiendo referencias de lo que te gusta, de lo que has visto o leído, y lo vas aplicando a tu historia.

-¿Y ve el campamento como una futura película?

-No soy yo el que lo tiene que decidir porque es muy complicado. Yo lo veo, por supuesto; como película, serie o incluso como obra de teatro o musical. Se pueden contar con los dedos de una mano las películas o series basadas en libros juveniles españoles. No hay una apuesta fuerte por ello. En Estados Unidos, por ejemplo, un escritor juvenil ya tiene un contrato con una productora antes de terminar el libro, y aquí es un milagro que algo así pase.