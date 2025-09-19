Martín Huamanchumo: «La cerámica siempre ha estado ligada al encuentro»

Volver a hacer de la cerámica un lugar de encuentro, un proceso colectivo, un trabajo a través del que se pueda compartir y dialogar. Es ... el objetivo de Martín Huamanchumo (Perú, 1992), que acaba de comenzar su segunda residencia artística en Laboral Centro de Arte, siempre trabajando con este material como eje central de su investigación.

En la primera residencia, el artista trabajó la cerámica en procesos que daban como resultado objetos artísticos, muchos de ellos presentes en la exposición 'Terranautas. Notas para un nuevo mundo'. Pero ahora que comienza una nueva etapa, busca «generar dinámicas y procesos participativos en torno al barro» que no tengan necesariamente una materialización final. Para ello, en esta primera fase de la residencia se encuentra inmerso en generar conexiones con asociaciones y centros culturales de Gijón «que trabajen con personas migrantes o con algún tipo de discapacidad» para, junto a ellas, «intentar generar un contexto en el que la propia acción cerámica se pueda nutrir de sus procesos comunitarios y participativos», explica. «Busco crear un ambiente de encuentro en donde ambos nos podamos influenciar y potenciar. Me interesa que la cerámica sea permeable a estos escenarios y ver de qué forma se pueden complementar».

Trabaja con un material que se presta a experimentar con los procesos colectivos, pues «siempre ha estado muy ligada a lo que yo denomino el encuentro, la posibilidad de juntar y reunir». Sin embargo, observa en los últimos años una tendencia a percibirla desde una estética «que ya no está permeada por las dinámicas culturales». La causa, considera este artista, está en la difusión en redes sociales de un contenido relacionado con la cerámica que se muestra «depurado, esquematizado y autoproducido, invisibilizando los medios y los conocimientos que hicieron de ella una práctica milenaria». Es por eso que con su proyecto en residencia, que ha llamado 'Equí faise cerámica: alcuentros creativos', intentará volver a poner en el centro la creación comunitaria. «Mi idea es recuperar esas características de la cerámica desde una investigación más experimental, que es lo que voy a desarrollar en Laboral, y después llevarlo a un contexto más real, donde realmente existen estas dinámicas colectivas».

Trabajar en el Centro de Arte le permite, por un lado, disponer de espacios amplios y equipados donde puede experimentar libremente y «con más cantidad de barro» y, por otra parte, le aporta los recursos necesarios para «entrar en contacto con estas asociaciones», cuenta. «Creo que me va a servir de puente para poder desarrollar y expandir estas ideas que a nivel particular se quedarían en pequeños prototipos. En Laboral siento que tengo los medios para poder hacerlo a mayor escala y que pueda tener más repercusión». El resultado, que promete tener un impacto en el tejido social de la ciudad, se podrá conocer a finales de enero de 2026, cuando termine esta etapa de investigación y creación.