Ana Fernández, actriz: «Hay que seguir luchando por la equidad en el cine»

Es un rostro conocido de la pantalla y de las tablas. Ana Fernández, la conmovedora protagonista de 'Solas', estuvo ayer en Oviedo para participar ... en el ciclo 'Mujeres tras la cámara'. En los cines Foncalada se proyectó 'Sé quién eres', una cinta de la añorada Patricia Ferreira de la que es protagonista.

–Está en Asturias, una tierra que le gusta especialmente.

–Soy una enamorada de Asturias, llevo viniendo 20 años y estoy buscando un rincón. Me encanta. Vine también a rodar cine con Garci y es una tierra que amo mucho, un pueblo muy comprometido y solidario.

–Patricia Ferreira. Supongo que aún le duele recordarla.

–La extraño cada día, era mi amiga, la quería y la quiero. Que en Oviedo se haya visto su primera película es importante porque es muy buena y la siguieron otras que también lo son y espero que el público se quede con la curiosidad de conocer su obra más.

–¿Cómo era ella como profesional del cine?

–Era una mujer que amaba su profesión y muy formada. Era realizadora de televisión, amante del cine, de los actores y las actrices y eso se nota en su manera de dirigir, muy honesta, muy concienciada, muy valiente, muy sensible y empática. Los directores dejan parte de su personalidad en sus obras. Ella tenía una curiosidad que la llevó a investigar en todos los géneros. 'Sé quién eres' es un thriller, pero también hizo comedia y drama absoluto. Era inquieta y comprometida con la realidad en la que estamos, que es lo que tiene que hacer un creador.

–Una mujer en un mundo masculino. ¿Eso influye en su reconocimiento como cineasta?

–Objetivamente, creo que está injustamente reconocida. Fue una de las pioneras con Pilar Miró, Laura Mañá, Iciar Bollaín... Ella fue muy importante para todas nosotras.

–Veinticinco años de esta película. ¿Cómo ha cambiado el panorama desde entonces?

–Lo que se ha luchado está teniendo sus frutos, pero hay que seguir, porque no hay equidad. Y las actrices seguimos teniendo menos personajes a medida que cumplimos años. Te convierten en madre y dejas de tener vida propia en las películas. Eso sigue estando aunque hay películas que abren nuevas puertas. Con los tiempos que están viniendo hay que ponerse el chaleco. Estamos a nada de un retroceso.

–¿Usted cree?

–Sí, sí, lo creo. La cultura es fundamental para un país y hay que estar alerta de muchas cosas y en nuestro terreno todavía más. Nuestra misión es ser reflejo y críticos, plantear preguntas y abrir el debate. Eso es lo maravilloso del cine.

–Tiene otra añoranza asturiana, Carlos Álvarez Novoa, con el que trabajó en 'Solas'.

–Echo mucho de menos a mis seres queridos que como seres humanos eran imprescindibles y Patricia y Carlos eran de esos que la vida necesita.

–Cine y teatro, dos pasiones. ¿Cambia mucho la manera de trabajar?

–El medio es diferente, pero a la hora de buscar el personaje –la televisión es otra cosa, es más inmediata– cuando son historias cerradas yo lo abordo igual, pero la energía a la hora de interpretarlo es distinta. La cámara te oye pensar, siente, y en el teatro la voz tiene que ser lanzada sin perder lo orgánico y tiene que llegar a la última fila. El teatro es la vida misma, nace y muere esa misma noche, no se repite más. El cine dejas el personaje y pasa a una sala de montaje y te puedes encontrar secuencias que a la hora de abordarlo y respirarlo eran fundamentales y de pronto desaparecen. En el teatro eres tú y repites la energía del público.

–Está haciendo teatro ahora.

–Estamos haciendo una obra sobre Carmen Díez de Rivera, que fue la jefa de gabinete de Adolfo Suárez y yo interpreto a su madre. Está funcionando muy bien, vamos a volver a septiembre en Madrid y luego tendremos algunos bolos más.

–Está también en televisión. ¿El cine para cuándo?

–Estoy en una serie diaria que se llama 'Sueños de libertad' y tengo un proyecto de cine que no puedo decir todavía, pero también sería una directora. Esa película, si se hace, para mí, será un proyecto muy importante. Yo me ilusiono siempre, porque no entiendo este trabajo sin ilusión, pero en este caso aún más.