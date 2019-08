Diecisiete películas competirán por la Concha de Oro del Festival de cine de San Sebastián 67. Zinemaldia - Festival de Cine de San Sebastián Las directoras Malgorzata Szumowska, Sarah Gavron y Alice Winocour, entre los cineastas que completan la selección a concurso RICARDO ALDARONDO San Sebastián Jueves, 22 agosto 2019, 18:54

Pocos nombres de amplia consagración internacional figuran en la selección que competirá por la Concha de Oro, pero seis nuevos títulos, con directoras como Malgorzata Szumowska, Sarah Gavron y Alice Winocour, y una película tibetana entre ellos, completan la competición oficial de Festival de San Sebastián, que contará finalmente con diecisiete películas. Tras la participación de James Franco con 'Zeroville' o Guillaume Nicloux con 'Thalasso', que ya se anunció hace unas semanas, ahora el Festival de San Sebastián da a conocer seis nuevos títulos que completan una Sección Oficial que tendrá veinte filmes en total, incluyendo las que no compiten.

Destacan en la nueva remesa tres directoras que ya han tenido proyección en los festivales internacionales con sus filmes previos. Sarah Gavron debutó hace doce años en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián con 'Brick Lane' y tras codirigir la película de no ficción 'Village at the End of the World' (2012), realizó la premiada 'Sufragistas' (2015). En 'Rocks', escrita por las guionistas Theresa Ikoko y Claire Wilson a partir de una historia de Ikoko, una adolescente teme que ella y su hermano pequeño sean separados si las autoridades descubren que viven solos.

Malgorzata Szumowska tuvo amplio refrendo internacional el año pasado con la notable 'Mug', que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín. La directora polaca ya obtuvo en 2008 el Premio Especial del Jurado en Locarno con '33 sceny z zycla' (2008), que formó parte de la retrospectiva del Festival Promesas del Este. En 2015 dirigió 'Cuerpo', que recibió el Oso de Plata en Berlín y el Premio del Público de los Premios del Cine Europeos. Ahora en 'The Other Lamb' se centra en una adolescente, devota seguidora de una religión alternativa.

La parisina Alice Winocour dirige en 'Proxima' a Matt Dillon y Eva Green, que encarna a una astronauta que vive sola con su hija de siete años. La directora parisina, que ganó el César al mejor guion original por 'Mustang' (2015), presentó sus dos primeras películas en el Festival de Cannes: su ópera prima, 'Augustine', en la Semaine de la Critique (2012), y la segunda, 'Maryland / Disorder', en Un Certain Regard.

El filme tibetano 'Lhamo and scalbe' puede ser uno de los más singulares de la competición oficial. Tras competir en Locarno con su primer filme 'The Sun Beaten Path' (2011) y en Berlín con el segundo, 'River' (2015), Sonthar Gyal (Tíbet, 1974) realizó el año pasado 'Ala Changso', galardonada con el Gran Premio del Jurado y el premio al mejor guion en Shangai. En su nueva película, 'Lhamo and skalbe,' los protagonistas son los miembros de una pareja que no pueden casarse debido a su pasado.

Con una larga y exitosa carrera de dramaturgo y actor en Portugal, donde ha trabajado con cineastas como Tiago Guedes o Ivo Ferreira, Gonçalo Waddington (Lisboa, 1977) se estrena como realizador de largometrajes con 'Patrick', la historia de un joven portugués de 20 años que vive en París.

Paxton Winters debutó con 'Crude' (2003), premiada en Seattle y Los Ángeles. En 'Pacificado', producida por el también cineasta Darren Aronofsky, narra la amistad entre una adolescente y un traficante recién salido de la cárcel, con el control policial de las favelas durante los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil como telón de fondo.

Estos seis títulos se suman a los ya anunciados previamnte, las últimas películas de Alejandro Amenábar ('Mientras dure la guerra'), Louise Archambault ('Il pleuvait des oiseaux / Y llovieron pájaros'), Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga ('La trinchera infinita'), James Franco ('Zeroville'), Belén Funes ('La hija de un ladrón'), Roger Michell ('Blackbird'), Guillaume Nicloux ('Thalasso'), José Luis Torres Leiva ('Vendrá la muerte y tendrá tus ojos'), Ina Weisse ('Das Vorspiel'), Adilkhan Yerzhanov ('A Dark-Dark Man') y David Zonana ('Mano de obra'). En total, diecisiete producciones competirán por la Concha de Oro. Además, François Girard ('The Song of Names'), que clausurará la Sección Oficial, y Daniel Sánchez Arévalo ('Diecisiete') participarán fuera de concurso, y habrá una proyección especial de 'La odisea de los giles' (Sebastián Borensztein).

Películas de la Sección Oficial

De SONTHAR GYA 'Lhamo and Skalbe' Lhamo y Skalbe no logran casarse porque descubren que Skalbe ya tiene un matrimonio registrado. Los recuerdos volverán de golpe mientras Skalbe parte en busca de su exmujer, Cuoyehe, y descubre que la joven renunció a la vida secular cuando rompió su promesa de matrimonio hace cuatro años. La identidad religiosa de Cuoyehe complicará el intento de divorcio de Skalbe. Por otro lado, Lhamo se vuelve distante. A medida que crece la antipatía de Lhamo hacia el personaje, también comienza a emerger su miedo al matrimonio desde un secreto enterrado en lo más profundo de su corazón. De PAXTON WINTERS 'Pacificado' .A Tati, una chica introvertida de 13 años, le cuesta conectar con su distanciado padre, Jaca, cuando este sale de la carcel en los turbulentos días posteriores a los Juegos Olímpicos. Mientras la Policía Pacificadora brasileña lucha por mantener la frágil ocupación sobre las favelas de Río, Jaca y Tati se verán obligados a abrirse camino en medio de una confrontación que amenaza con desbaratar sus esperanzas. Nacida de una colaboración de siete años entre la comunidad de Morro dos Prazeres y el guionista y director Paxton Winters, ofrece un retrato íntimo y alentador de una familia que intenta hallar la paz en el siempre cambiante campo de batalla urbano al que llaman hogar

De GONÇALO WADDINGTON 'Patrick' Mário, un niño de 8 años secuestrado en el centro de Portugal en la primavera de 1999, reaparece 12 años después en una celda en París. El periodo de desaparición esconde un terrible secreto y todas las complejidades de este misterioso personaje. De ALICE WINOCOUR 'Proxima' Sarah es una astronauta francesa que se entrena en la Agencia Espacial Europea en Colonia. Es la única mujer dentro del exigente programa. Vive sola con Stella, su hija y se siente culpable por no poder pasar más tiempo con ella. Su amor es abrumador, inquietante. Cuando Sarah es elegida para formar parte de la tripulación de una misión espacial de un año de duración se produce el caos en la relación madre e hija.

De SARAH GAVRON 'Rocks' Rocks es una adolescente con grandes sueños de futuro, amigas leales y divertidas, y un hermano pequeño pero algo travieso que la adora, Emmanuel. A Rocks le gusta le escuela (tanto como a cualquier otra adolescente), y vive una vida plena y vibrante en el East London con sus amigas. Su mundo se trastoca cuando llega del colegio y se encuentra con que su madre se ha ido, dejando algo de dinero y una nota sin más explicación que «lo siento». Decidida a quedarse con su hermano y evitar contra viento y marea el sistema de acogida, Rocks deja su hogar y se esconde en rincones del barrio. A medida que los días se vuelven más duros y su secreto es más difícil de ocultar, Rocks empieza a alejar a las personas que la quieren y su grupo de amistades comenzará a quebrarse. Una película sobre la alegría, la capacidad de resistencia y el espíritu de la juventud. De MAŁGORZATA SZUMOWSKA 'The other Lamb' Selah es una chica nacida en el seno de una religión alternativa conocida como El Rebaño. Sus integrantes –todas ellas mujeres y niñas– viven en un recinto en el campo, dirigidas por un hombre conocido como el Pastor. Selah, que está en el umbral de la adolescencia, es una seguidora increíblemente devota, pero comienza a establecer un vínculo con Sarah, una esposa marginada que se muestra cada vez más escéptica respecto a las enseñanzas del Pastor. A Selah se le concede el gran honor de participar en el ritual sagrado del parto de los corderos –de los que ellas dependen para sobrevivir–, en el que tiene una impactante experiencia transformadora. A partir de entonces empieza a tener extrañas visiones que la llevan a cuestionarse su propia realidad y todo lo que el Pastor les ha enseñado a ella y a sus hermanas.

BELÉN FUNES (ESPAÑA) 'La hija de un ladrón' Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia normal junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano. Ópera prima. AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA - FRANCIA) 'La trinchera infinita' Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil y la vida de él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer decidirá utilizar un agujero cavado en su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias así como el amor que sienten el uno por el otro les condenará a un encierro que se prolongará durante más de 30 años.

ALEJANDRO AMENÁBAR (ESPAÑA - ARGENTINA) 'Mientras dure la guerra' España. Verano de 1936. El escritor Miguel de Unamuno decide apoyar la rebelión militar que promete traer orden al país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras tanto, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros hacen que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca Unamuno acudirá a su Palacio, decidido a pedirle clemencia. Fuera de concurso | DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO (ESPAÑA) 'Diecisiete' Héctor, de 17 años, interno en un centro de menores, participa en una terapia de reinserción con perros donde establece un vínculo indisoluble con uno tan apocado y esquivo como él. Cuando un día su perro no aparece porque por fin ha sido adoptado, Héctor, lejos de alegrarse, decide escaparse para buscarlo. Así empieza un viaje inesperado, en el que participan su hermano mayor Ismael, su abuela Cuca, dos perros, una vaca y otros animales.

Proyecciones especiales | SEBASTIÁN BORENSZTEIN (ARGENTINA - ESPAÑA) 'La odisea de los giles' En Argentina, el término gil se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, quienes deciden depositar todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que, según creen, cambiará su destino. Pero víctimas de una estafa, perderán todo su dinero. Liderados por Perlassi, leyenda futbolística local, estos ocho giles deciden que esta vez tomarán la justicia por su mano en una noche que será la más legendaria de sus vidas. JAMES FRANCO (EEUU) 'Zeroville Vikar, un estudiante de arquitectura sin habilidades sociales, viaja en autobús hacia Hollywood inspirado por las pocas películas que ha visto. El joven impresiona a Soledad, una bella actriz, con el tatuaje que luce en su cabeza rapada, que muestra la imagen de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor tal y como aparecían en Un lugar en el sol. Al poco tiempo de entrar en el munfo del cine primero como diseñador y después como montador, Vikar emprende un viaje de ensueño a un mundo de películas que termina en tragedia con un descubrimiento casi horrible.

ADILKHAN YERZHANOV (KAZAJISTÁN - FRANCIA) 'A dark-dark man' Un niño es asesinado en un pueblo kazajo. El detective Bekzat quiere terminar la investigación cuanto antes: después de todo, la policía local ya ha encontrado al autor. Pero cuando una periodista llega desde la ciudad, todo se desmorona. Por primera vez en su carrera, Bekzat debe realizar una investigación de verdad siguiendo el procedimiento. INA WEISSE (ALEMANIA - FRANCIA) 'Das Vorspiel/ The Audition' Anna enseña violín en una escuela para jóvenes músicos de Berlín. En contra del criterio de sus colegas, la profesora aprueba el ingreso de Alexander, un niño en el que detecta un notable talento. Le instruye con gran dedicación y afecto y pronto le dedica más atención que a su hijo de diez años. Surge la rivalidad entre ambos chicos y el matrimonio de Anna se desmorona. Pero donde ella falló, su talentoso alumno debe tener éxito y a medida que se acerca una audición importante, Anna se obsesiona con llevarle a lo más alto.

LOUISE ARCHAMBAULT (CANADÁ) 'Il pleuvait des oiseaux' Tres viejos ermitaños viven recluidos en el bosque. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, su día a día se verá sacudido por la muerte del mayor, Boychuck, y la llegada de una octogenaria internada injustamente toda su vida en un psiquiátrico. Una fotógrafa encargada de entrevistar a los supervivientes de los incendios de la región encuentra su escondite. Las dos mujeres descubrirán cientos de pinturas de Boychuck que relatan su trágico pasado en dichos incendios. Película basada en la novela 'Y llovieron pájaros', de Jocelyne Saucier. DAVID ZONANA (MÉXICO) 'Mano de obra' Francisco y un grupo de trabajadores de la construcción levantan una casa de lujo en Ciudad de México. Tras la muerte accidental de su hermano en la obra, Francisco se entera de que su cuñada viuda no recibirá ninguna indemnización del rico propietario de la casa. Después de soportar nuevos abusos contra él y sus colegas, y tras haber reclamado varias veces lo que les corresponde, finalmente se toma la justicia por su mano, pero, ¿terminará devorado por el mundo contra el que está luchando?

GUILLAUME NICLOUX (FRANCIA) 'Thalasso' Han pasado cinco años desde El secuestro de Michel Houellebec. Michel y Gérard Depardieu coinciden en una cura de talasoterapia en Cabourg. Juntos tratan de sobrevivir al régimen saludable que el establecimiento intenta imponerles. Mientras Michel permanece en constante contacto con sus antiguos secuestradores, una serie de sucesos imprevistos alterarán su estancia. JOSÉ LUIS TORRES LEIVA (CHILE - ARGENTINA - ALEMANIA) 'Vendrá la muerte y tendrá tus ojos' Dos mujeres que han compartido toda una vida juntas se ven enfrentadas a la enfermedad de una de ellas. La mujer enferma decide no seguir ningún tratamiento y ambas se mudan a una casa en el bosque hasta el día que la muerte llegue a sus vidas. Es así como volverán a reencontrar el amor que con el tiempo fue sepultado por la rutina. Poco a poco fortalecerán su relación mientras fuera de la cabaña la muerte aguarda.