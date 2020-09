Gemma Arterton: «Lucho contra los personajes femeninos adorables» Gemma Arterton en 'En busca de Summerland'. La actriz encarna a una escritora británica huraña y atormentada durante la II Guerra Mundial en 'En busca de Summerland' MARÍA ESTÉVEZ Los Ángeles Jueves, 10 septiembre 2020, 19:35

'En busca de Summerland' es un bálsamo para la mente del caos contemporáneo y nos ayuda a reconsiderar los beneficios de una existencia aislada. La ópera prima de Jessica Swale transforma a Gemma Arterton (Gravesend, Reino Unido, 1986) en una escritora desaliñada, solitaria y obsesiva, que vive en una cabaña junto al mar en la costa británica durante la II Guerra Mundial. La llegada de un niño evacuado de la ciudad (Lucas Bond) provocará que la protagonista empiece a curarse de las heridas de un amor del pasado que le atormenta. La protagonista de 'Quantum of Solace' y 'Furia de titanes' atiende a EL CORREO desde su casa de Londres, donde se encontraba confinada.

–Es protagonista y productora ejecutiva de esta historia de final de verano.

–Sí. Admiro mucho la forma de escribir de Jessica Swale y me pareció importante darle la oportunidad de debutar como directora. 'En busca de Summerland' es la versión pagana del cielo. Antes de la llegada del cristianismo, el cielo era donde iban las almas cuando morían. Mi personaje es una detractora del folclore y el mito, una mujer escéptica por su profesión. Cuando era más joven, creía en ellos pero la vida le ha enseñado lo contrario.

–Siempre surge la idea de la 'bruja' cuando hay una mujer viviendo sola en una cabaña.

–Asimilamos un mito que nosotros queremos desdibujar en la historia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de interpretar a alguien tan deliciosamente cascarrabias. Obviamente, hay una razón por la que ella es tan difícil. Lo que me encantó, y contra lo que he luchado mucho, es esa noción de que los personajes femeninos tienen que ser adorables.

–¿Cómo conoció a la directora?

–Me gustó su obra 'Nell Gwynn' y la llamé. Cuando hablamos por primera vez, conectamos y le pregunté si tenía material disponible para un proyecto. Y me envió 'En busca de 'Summerland'. Lloré y me transportó. Es raro que yo tenga una respuesta tan emocional a un guion.

–¿Cómo lleva una actriz tan ocupada la cuarentena?

–Estoy bien y estoy muy agradecida de que todos a mi alrededor estén bien. He utilizado este tiempo para desarrollar algunos proyectos y escribir, y ensayar. También he estado pintando mucho, que es algo que me encanta.

–¿Se parece a su personaje, siempre supo a lo que quería dedicar su vida?

–Siempre me ha gustado actuar, pero vengo de un entorno obrero en Gravesend, una ciudad de provincias a las afueras de Londres, donde actuar no era una carrera ni una posibilidad. Me encantaba presumir, llamar la atención, pero nunca pensé que ese sueño de ser admirada pudiera transformarse en ganar dinero y hacer una carrera. Hasta que cumplí los 16 años y un maestro en la escuela me dijo: 'Deberías ser actriz'. Y abrió la puerta de mis sueños.

–Se describe a sí misma en entrevistas como una actriz muy física. Sin embargo, en esta película se pasa el tiempo mirando el paisaje.

–Es cierto, y eso supuso un gran desafío para mí porque mi naturaleza no es introspectiva. Uno de los mejores consejos que recibí de joven fue que actuar es reaccionar. Sin embargo, cuando estás solo, tienes que crear el mundo interior tú mismo. Debía imaginar lo que ella siente y mostrar esas emociones. Me he encontrado disfrutando con este viaje hacia dentro.

«Vengo de un entorno obrero donde actuar no era una carrera ni una posibilidad»

–Ha rodado un cortometraje en el que interpreta a Marilyn Monroe.

–Sí. Fascinante. Surgió porque hice un podcast en el Reino Unido llamado 'The Guilty Feminist', donde hablé sobre el hecho de que las mujeres no rematan los chistes en las comedias. Por lo general, las mujeres establecen el chiste y luego es el hombre quien remata la broma. Yo odio ese tipo de humor. David Cummings escribió el guión de 'Soy yo, Sugar' con la idea de que Marilyn Monroe remataba los chistes de sus películas. Creo que fue una de las grandes actrices de comedia de todos los tiempos. Siempre quise interpretarla y cuando se presentó la oportunidad ni lo dudé.

–¿Sigue teniendo la intención de dirigir en el futuro?

–Todavía no he encontrado el proyecto adecuado, pero creo que cuando llegue lo sabré. Me gusta sentir pasión y compromiso hacia mis proyectos. Creo que eso es lo que cualquier artista necesita para llevar a cabo su trabajo, y lo difícil es encontrar algo en lo que creer con todo el corazón. Solo voy a dirigir si la historia me enamora.