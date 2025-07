Gonzalo Suárez: «Soy un señor que ha hecho cine, nunca me he considerado un profesional»

Hace tres días que llegó a Lledías, a su casa de Llanes, para quedarse todo el mes de agosto y tenía en mente ponerse a ... trabajar. Pero entre atender el teléfono con felicitaciones y entrevistas y jugar al billar ayer tuvo más que suficiente. Gonzalo Suárez, que hoy cumple 91 años, recibió la noticia de que es el nuevo Goya de Honor en la Asturias que le vio nacer en 1934 y en la que rodó un buen número de sus películas. Agradecido y con buen humor recibió la buena nueva.

–¿Cómo sienta esto de ser el Goya de Honor?

–Sienta bien. Solo faltaba que me hubiera disgustado. La verdad es que como me lo dan en febrero o algo así esto de celebrarlo con tanta antelación no sé si merece la pena. A ver si con tantas entrevistas ya lo he hablado todo y no me va a quedar más que decir.

–¿Llega tarde o siempre es a tiempo?

–Yo no lo estaba esperando ni mucho menos ni lo necesitaba, pero son 91 años, no es prematuro. Suelo hablar sardónicamente, que nadie se enfade. Lo que le decía no era algo esperado, como no lo son en general los premios, pero sí agradezco que haya sido por unanimidad, porque conociendo a mis colegas.... Yo creo que son unos hipócritas.

–No se ponga sardónico que se enfadan...

–Si tienen sentido del humor sabrán que digo la verdad.

–Elogian precisamente su humor, su inteligencia, su cine innovador. ¿Cómo sienta oír eso en boca de los colegas?

–Creo que mi relación con el cine no da pie a generar aversiones u odios profesionales, porque no he sido exactamente profesional, he sido un señor que ha hecho cine. Al contrario, cuando me lancé a hacer cine fue algo no previsible, yo ni siquiera era un cinéfilo como Garci, no, me gustaba el cine y de repente me dio por hacerlo yo. No me he considerado nunca un profesional, ni del cine ni de nada de nada de lo que he hecho. He tratado de a ver dónde voy y qué se puede hacer. Ahora al cine le tengo añoranza con respecto a la literatura, que ha sido mi origen. Porque la literatura no fue después del cine, es el origen de todo. A mí lo que ha gustado siempre es saber dónde iba cuando no sé dónde voy.

Tengo guiones

–Está con ganas de volver a dirigir.

–Tengo guiones, pero no he conseguido hacer una película desde hace veinte años. Escribir se hace sentado y el cine es acción. Cualquier acción me parece apetitosa y ahora a los 91 me apetece mucho, pero no sé si podré intentarlo. Y eso que yo no estoy sentado, en esta casa subo escaleras y bajo, nunca estoy parado. Todavía quiero volver al boxeo cuando no me peguen.

–Pero de escribir no para. ¿Qué está haciendo?

–Claro. Pero no lo sé, yo voy escribiendo. Últimamente lo que más me gusta es hacer relatos y ahora tengo el proyecto de hacerlos casi casi cinematográficos en el sentido de aplicarles no solo la lectura. Me encantaría no inventar ningún género que ya existe, pero sí meterle sonido, música, pero dejando al espectador la imaginación de la imagen.

–¿Es como un audiolibro? ¿No le entiendo muy bien?

–Yo tampoco, pero quiero hacerlo, ahí está la cosa. Es un relato que sugiere y eso es realmente creativo. Si le quitas la imagen te permite imaginar.

–Está en Asturias

–Acabo de llegar y no me han dejado sentarme a escribir, pero es difícil adaptarse y coger ritmo con estos advenimientos. Y encima cumplo los 91. Lo previsto, y ya me preocupaba, eran las reuniones de amigos y familia y ahora de repente con este tema todo se desborda y me es más difícil.