'Save Tape': un secuestro de cine con sello asturiano

Es una comedia muy en la línea de Paquita Salas repletita de guiños asturianos. Se titula 'Save Tape' y no es extraño que esa ... asturianía se deje ver porque el actor gijonés Nacho Castro es autor, productor y protagonista de la misma. Dos capítulos están ya disponibles en Youtube y un tercero se podrá ver mañana, 20 de mayo. Diez minutos de diversión garantizada que nacen de las ganas de hacer cosas, de la ilusión por crear.

«Este texto viene de una locura, como actor tienes esos momentos de sequía, un día pensé yo que he hecho de todo ¿qué me falta para conseguir un prota? y me dije 'solo secuestrar a alguien'. Y con esa premisa ridícula y absurda nació la historia de un actor que se enrolla con un tío y que cuando se entera de que es el hijo de un famoso productor no se le ocurre otra cosa que drogarlo, secuestrarlo y pedir que le produzcan la serie de televisión que está escribiendo», relata. Es un humor absurdo, surrealista, y aunque haya también su dosis de comedia negra es también muy blanca, porque ese protagonista no deja de ser un personaje muy naif.

Lo curioso es que esta historia nació como texto teatral y para dar el cambio de registro hubo que adaptarlo al lenguaje audiovisual. Castro piensa y escribe en teatro y tuvo que recurrir a un amigo, Jorge Galeano, para que obrara esa transformación. Se hizo el guion conjunto y hace un año se procedió a la grabación. Si bien la idea inicial era venderla, finalmente se ha optado por la web serie y se tratará de que una segunda temporada llegue a alguna productora.

Ainhoa García Forcada y Nacho Castro son los productores y Gavo Figueira da vida al rol del tercero en discordia, es decir, el secuestrado Y hay una colaboración especial de Pepe Viyuela, que se mete en la piel del padre de la víctima.

De momento, no va mal la cosa a través de las visualizaciones. Son más de seis mil personas las que han visto el primer capítulo, aunque lo que a Nacho le gustaría es que viralice para poder ir a una segunda temporada. Y volvemos a Paquita Salas: «Los 'Javis' la hicieron por cuatro duros, se viralizó y se popularizó tanto que se metieron productores grandes. A eso aspiro», relata el actor gijonés.