Entusiasmo y fe en los toros de la tercera tarde

Había ganas y expectación en los alrededores de El Bibio en la primera corrida de toros de la feria –tercera de abono– tras los ... festejos de novillos y rejones de los pasados días. El clamor general hablaba de gran nivel, tanto en los toreros como en la ganadería, La Quinta, tan protagonista como los diestros que salían al ruedo y tan comentada como la ausencia al día siguiente de Morante, que todos ya daban por hecho incluso antes de su confirmación, y que no apagó las ganas de los aficionados de seguir festejando hoy a pesar del cambio en el cartel.

Entre los asistentes había, como es habitual, expertos en la materia y otros tantos no tan entendidos, pero entusiasmados igualmente por disfrutar de la tarde. Uno de ellos era Pablo Feito, que acudió junto a sus amigos animados, especialmente, por los toros, «los más encastados» de los que se presentan en esta feria. Se hablaba también, cómo no, de la ausencia del Genio en la corrida de hoy, y aunque entonces todavía no se conocía con certeza si tendría sustituto, ellos tenían claras sus preferencias: «Espero que no hagan un mano a mano».

Con apenas 20 años, Blanca Sánchez acudía con ganas de «pasárnoslo bien y disfrutar», porque lo mejor de estas tardes, para ella y muchos otros, es «el ambiente y la compañía».

Álvaro Mendoza compartía su entusiasmo con fervor, a tenor de una feria «cada vez con mejor vista y con mejores carteles». La ausencia del diestro sevillano la afrontaba con pena, «porque está en un año dorado», pero no faltará a la cita para «seguir dando apoyo al empresario, que cuando le quitaron la plaza siguió apostando por Gijón y ahora nosotros tenemos que apostar por él».

De momento, la afición esperaba de la corrida de ayer «diversión, como siempre», afirmaba el joven Nacho Cueli. «A ver si podemos disfrutar de esta como de todas las demás». «Y a ver si sale alguno por la puerta grande, ¿no?», añadía a su lado Borja Báscones. La ausencia de Morante no les condicionará hoy, pues piensan volver igualmente. «Es una pena que no llegue, porque la temporada que llevaba era muy buena. Pero otro vendrá».

Rafael Rodríguez esperaba con ganas la actuación de los toros, «aunque están muy escurridos», comentaba a tenor de las fotos de los animales. Pero «La Quinta es La Quinta», expresaba confiado, y tenía claro que «se va a abrir la puerta grande». Los cambios en el cartel de hoy no harán que falte a El Bibio porque, por encima de todo, «hay que apoyar la fiesta».

«Venimos con gran ilusión todas las tardes», compartía Covadonga Corral a las puertas de la plaza. «Me gusta mucho Emilio de Justo porque es un torero que no tiene muy buena suerte con los contratos», explicaba. «Creo que no le han hecho justicia a lo largo de su carrera», pero ayer tenía su oportunidad en el coso gijonés para alegría de los asistentes. Fue una tarde de alegría, y así se hizo notar desde el principio.