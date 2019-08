Álvaro Lorenzo sustuirá mañana a El Fandi, lesionado en Huesca DAMIÁN ARIENZA El diestro de Toledo, que cortó estar tarde cuatro orejas y salió por la puerta grande, repetirá en Gijón hoy junto a Antonio Ferrera y Paco Ureña Miércoles, 14 agosto 2019, 22:21

Álvaro Lorenzo, el gran triunfador de la tarde en Gijón tras cortar cuatro orejas y abrir la puerta principal de la plaza de toros de El Bibio, sustituirá a El Fandi en la corrida de mañana jueves. El diestro granadino salió lesionado el martes de la plaza de toros de Huesca a pesar de abrir la puerta grande tras cortar dos orejas al segundo de la tarde. Salió cojeando del último par del tercio de banderillas del quinto de la tarde, por lo que tuvo que ser atendido en la enfermería antes de salir a hombros. Según el parte médico, sufre una rotura fibrilar del gemelo externo de su pierna izquierda y aunque a lo largo del día parecía seguro que no podría estar mañana en Gijón, no fue hasta después del festejo de hoy que la empresa confirmó que sería sustituido por Álvaro Lorenzo. «El Fandi no viene, lo sustituirá el gran triunfador de la tarde», confirmaba Carlos Zúñiga.

Poco sospechaba Lorenzo cuando llegó a la plaza gijonesa pasadas las seis de la tarde acompañado de su cuadrilla, con nervios y la mente puesta ya en el ruedo, que unas horas después saldría a hombros de El Bibio y que se le ofrecería repetir al día siguiente. «Toreé por primera vez aquí el año pasado y me encantó, ojalá pueda seguir viniendo muchos años más», apuntaba el matador, a quien le llama la atención la diferencia entre las plazas del norte y las del sur. «Aunque no es que unas sean peores que otras, me gusta mucho la afición del norte y me gustan las plazas del norte. Aquí hay muy buenos aficionados». Lorenzo hace un balance muy positivo de esta temporada en la que el final se acerca. «Estamos llegando ya a la recta final, estas tardes de agosto y septiembre son en las que más veces salimos al ruedo.Las vivimos con mucha ilusión y muchas ganas», celebraba.

Pese a su juventud, Álvaro Lorenzo tiene como objetivo lograr éxitos en cada plaza y su principal objetivo no defraudar a los aficionados. «Estamos trabajando para que el de esta temporada sea un final lleno de triunfos». Álvaro Lorenzo se muestra encantado de estar en Gijón, «se me suelen dar muy bien las plazas del norte, espero que esa racha continúe y puedan verme triunfar aquí muchos años más», agradecía. Por el momento, mañana tendrá una nueva oportunidad en el cartel que compartirá con Antonio Ferrera y Paco Ureña.