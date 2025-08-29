El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Francisco Carantoña Álvarez, en un homenaje a su padre. A. García

Francisco Carantoña pide una reunión de la comisión que vela por la donación del legado Piñole

El catedrático universitario e hijo de Francisco Carantoña Dubert ha remitido a la alcaldesa una carta planteando una reflexión sobre la nueva propuesta

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:01

Francisco Carantoña Álvarez, catedrático de la Universidad de León e hijo de Francisco Carantoña Dubert, ha remitido una carta a la alcaldesa de Gijón, Carmen ... Moriyón, en la que le insta a convocar una reunión de la comisión que ha de velar porque se cumplan las condiciones de la donación realizada por Enrique Ceñal, viuda de Nicanor Piñole, al Ayuntamiento de Gijón y que es la base de los fondos que atesora el museo gijonés que lleva el nombre del célebre pintor considerado uno de los renovadores de la pintura asturiana. Lo hace preocupado por el anuncio de un cierre indefinido del espacio museístico. «Le escribo, aunque no nos conocemos personalmente, porque, como supongo que habrá leído en EL COMERCIO, me inquieta el cierre del Museo Piñole antes de que se hayan siquiera iniciado las obras del nuevo edificio que debe acogerlo», arranca la misiva remitida por correo electrónico. Añade el historiador que es miembro de la comisión que, hace 17 años, aprobó su traslado «a un edificio anexo al de la antigua fábrica de tabacos, que supondría su integración, conservando la autonomía, en la proyectada gran pinacoteca de Gijón». Y explica que no parece coincidir lo planteado entonces con lo que ahora está sucediendo ante la obra que habrá de convertir el antiguo Asilo Pola, el edificio que alberga el museo, en la Oficina de Igualdad. «Lo que no se planteó entonces fue ningún cierre provisional y el que ahora se anuncia carece de plazo definido, puede prolongarse durante años, por eso creo que debería usted convocar una nueva reunión de la comisión, para que podamos reflexionar sobre la nueva propuesta».

