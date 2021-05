Madrid Fusión ofrece a Robert de Niro la cena de su vida El célebre actor tiene 48 horas para decidir si acepta un contrato para promocionar el congreso a cambio del menú más exclusivo jamás elaborado M. F. Lunes, 24 mayo 2021, 13:20

Robert de Niro, de la mano de Madrid Fusión-Alimentos de España, es el protagonista del video que el congreso de gastronomía más importante del mundo ha realizado para promocionar su XIX edición, que se celebrará en el Recinto Ferial Ifema Madrid los próximos 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El actor tiene que decidir en las próximas 48 horas si acepta un contrato para promocionar el congreso a cambio del menú más exclusivo jamás elaborado.

En el vídeo, el abogado norteamericano de Madrid Fusión se dirige al célebre actor de películas como 'El Padrino', 'Toro Salvaje' o 'Taxi Driver', para trasladarle que los responsables de Madrid Fusión, «mi cliente, que se toma muy en serio la comida», le han pedido que le proponga promocionar el congreso madrileño a cambio de una tentadora oferta: probar un menú elaborado por cinco de los mejores cocineros del mundo «únicamente para ti y solo para ti». Estos chefs son Joan Roca, Martín Berasategui, José Andrés, Mauro Colagreco y Quique Dacosta, quienes aparecen en el video dirigiéndose al ganador de dos Oscar y protagonista de más de 100 películas a lo largo de su carrera.

En el vídeo, grabado en Chicago, el abogado de Madrid Fusión-Alimentos de España cuenta que los responsables del congreso son conscientes de que Robert De Niro «suele pedir una cuantiosa cifra por este tipo de trabajos» pero que en esta ocasión no tienen «nada, ni un duro». A cambio, le explica que «vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar, el menú degustación más exclusivo elaborado jamás».

«Robert se está cocinando una experiencia», le dice Joan Roca desde la cocina de El Celler de Can Roca, «que alimentará tu cuerpo y tu alma, no tu cartera», añade Mauro Colagreco desde la sala de Mirazur (Menton, Francia). «Básicamente serás la única persona en la Tierra que habrá probado el sabor del Cielo», prosigue José Andrés desde su casa en Washington DC. «Esto no se ha hecho nunca antes», le advierte desde su restaurante en Denia Quique Dacosta antes de que Martín Berasategui cierre el video desde Lasarte con su clásico «¡Robert, garrote!».

Tras la intervención de los cinco cocineros, el abogado de Madrid Fusión retoma el protagonismo para comentar qué tiene que hacer Robert De Niro si acepta la propuesta para la cena de su vida: «Ser usted mismo. Sin actuar, sin guiones, no necesita ser enérgico porque no está vendiendo coches. Tampoco hacer de hipster o de gánster otra vez. Realmente te gustará lo que haces».

Otro actor que hace de Robert de Niro rejuvenecido, caracterizado como cuando protagonizó el papel de Travis Bickle en Taxi Driver de Martin Scorsese, dice en ese momento: «¡Me apunto!». El abogado de Madrid Fusión le hace una última consideración: «La oferta tiene una fecha límite: 48 horas». Si en ese tiempo el auténtico Robert De Niro no responde, los organizadores del congreso gastronómico abrirán la oferta a otros famosos. «Seguro que hay muchos interesados en conseguir el papel. Así que piénselo». «Este menú tiene un valor incalculable», le recuerda.

Desde esta mañana está en marcha una campaña en redes sociales con el video para hacer llegar a Robert de Niro la propuesta. El miércoles, si no ha aceptado el contrato, la opción queda abierta para que otros famosos se apunten. «Escuche a su estómago, no a sus contables. Aquí tiene el contrato para firmarlo. ¡La pelota está en su tejado…!», son las últimas palabras del abogado en el video.

El correo electrónico invaluablefood@madridfusion.net recogerá todas las peticiones de famosos que lleguen para aceptar el contrato y probar este menú jamás imaginado. Solo un comensal será el afortunado…

La campaña ha sido ideada por Leo Burnett Madrid y producida por Attic Films, con César Conti como director. Y ha contado con Larry Tales como protagonista. Leo Burnett tendrá el apoyo de las oficinas de Chicago y México para dar dimensión internacional a la campaña.