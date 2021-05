«La idea es cubrir la plaza de director este año. Sin prisas, hay que elegir bien» Ana Mateo Gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) «Una orquesta es costosa, pero hay que tener en cuenta que de los 5,8 millones del presupuesto, 4,8 se van en nóminas y seguros sociales» La gerente de la OSPA, Ana Mateo, en el Auditorio Príncipe Felipe. / MARIO ROJAS AIDA COLLADO GIJÓN. Lunes, 24 mayo 2021, 01:56

En una situación a todas luces extraordinaria ha pillado a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias su treinta aniversario. Tras un año que, para todos, ha sido adaptarse o morir, la OSPA mira al futuro con ganas de seguir creciendo. Casi la mitad del camino recorrido lo ha hecho con Ana Mateo (Madrid, 1966) al frente de la gerencia.

-¿Les ha tratado bien el tiempo?

-¡Eso espero! Creo que sí. La OSPA es todavía joven, pertenece al 'boom' de orquestas y auditorios de los años 90. Hay formaciones españolas y centroeuropeas con mucha más tradición. La OSPA cumple treinta años, pero cuenta con la tradición heredada de la Orquesta Sinfónica de Asturias.

-¿Llega a hoy en forma?

-Cumplir años siempre es positivo. Significa que estamos aquí. Hay que mirar hacia atrás, apreciar todo lo que hemos hecho y aprender de aquello que no ha salido, revisar qué nos hemos dejado en el camino. Pero nuestro espíritu ha de ser el de seguir creciendo, mirar hacia adelante.

-¿Y qué es eso que se han dejado en el camino?

-Debemos buscar una mayor cercanía con lo que la sociedad nos pide, sin dejar de ser lo que somos, sin perder nuestra esencia. Ver cómo podemos revisar todos esos códigos tan cerrados -el concertino se levanta, el maestro afina...- que hacen que muchos tengan miedo a venir. Hemos de hacer un esfuerzo para vencer el miedo a todo ese ceremonial desconocido, para darle naturalidad. La misma naturalidad con la que se va al cine. Esto es lo mismo. No es necesario entender, simplemente disfrutar. Y para esto es necesaria también una revisión interna: por ejemplo, es maravilloso que la gente aplauda cuando tenga ganas, sin miradas censoras.

-69 músicos, 11 trabajadores que se encargan de la gestión... ¿Qué más pedir?

-Yo sueño con tener una cuerda completa, así que nos faltarían unos cuantos instrumentistas. Me encantaría contar con un departamento educativo, con uno de comunicación, con más personal que nos permita crecer y abordar nuevos proyectos. Pero tengo un buen equipo.

-Se puede mejorar, pero su presupuesto supera los 5 millones de euros de los 20,6 que la consejería destina a la cultura.

-Siempre oigo ese mantra, esa comparación. Es cierto que una orquesta es costosa, pero hay que tener en cuenta que de esos 5,8 millones de presupuesto, 4,8 se van en nóminas y seguros sociales. Realmente nuestro capítulo de gasto es muy inferior, para pagar luz, gas y papeles. No somos Euskadi, Castilla y León o Galicia, que tienen un tamaño parecido al nuestro y mayor dotación. No somos de las más desahogadas, pero no me quejo, porque tenemos un presupuesto que es maravilloso para poder desarrollar nuestra actividad sin volvernos locos.

-La pandemia ha afectado a todo, ¿también a sus cuentas?

-Sí. Por un lado, tuvimos menos actividad durante el confinamiento. Hicimos cosas por 'streaming', pusimos en marcha diferentes actividades y nos adaptamos a trabajar de forma diferente para llegar a todo el mundo. Todo eso conlleva un gasto adicional y tuvimos menos ingresos, porque los aforos están reducidos.

-Siempre han agradecido la fidelidad del público asturiano. ¿También el año de la covid?

-No les podemos guardar su butaca de siempre como abonados por el tema de los aforos, cambiamos su recorrido habitual, hay variaciones repentinas en el programa porque algún concertista no ha podido viajar, tienen que esperar a que les digamos cuándo y por dónde entrar y salir, no pueden sentarse juntos... Y, ante todo esto, demuestran una paciencia y disciplina maravillosas. Solo puedo estar agradecida.

-Se cierra una puerta y se abre una ventana. Este año se han tirado a la calle.

-El recorrido que hicimos en verano por los pueblos BIC fue extraordinario, como la acogida y la disposición con la que se nos recibió. Cada vez que nos montamos en el autobús la experiencia es estupenda.

-¿Habrá más, entonces?

-Estamos celebrando el Xacobeo por el Camino, también, con una recepción estupenda. Todo el mundo quiere ir y, como el espacio es reducido, hay gente que se queda fuera. En verano volveremos a hacer alguna cosa.

-En 2007, recién nombrada, apelaba al carácter educativo que debía tener la OSPA.

-Afortunadamente, toda la orquesta siente como yo este compromiso. Hay iniciativas fabulosas que permiten que no nos vean como la típica orquesta que toca vestida de frac en un auditorio y no se mueve. Desde la consejería también intentan promoverlo. Ahora, desde la web ospaentuclase.es podemos mostrar todo lo que hacemos en los colegios y servir de plataforma para que los centros educativos puedan descargarse el material que les preparamos. La pandemia ha permitido desarrollar esa parte tecnológica. Los conciertos en 'streaming' los ve muchísima gente, en Latinoamérica y en todo el mundo. Nos hace muchísima ilusión.

-El próximo año se acaba el convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para usar el Auditorio Príncipe Felipe como sede. ¿Renovarán?

-Nos encantaría. Esperamos que así sea. La aportación del Principado para construir el Auditorio fue precisamente para que fuera nuestra sede. Nos tratan muy bien.

-En estos años la OSPA ha hecho frente a varias crisis, una económica, en 2008, otra de 'liderazgo', que se zanjó con la marcha de Milanov... ¿Han superado estos baches?

-Las crisis son normales en cualquier institución, también en las orquestas. Forman parte de la vida, hay que aprender de ello y seguir adelante.

-Este verano hará dos años desde que Milanov dejó vacante la plaza de director titular. ¿Cuál es el plan?

-La idea es cubrirla. La covid paralizó todo el proceso, pero espero que podamos tomar una decisión pronto.

-¿Cuándo? ¿Este año?

-Espero que sí. Nos interesa solucionarlo cuanto antes, aunque tampoco queremos precipitarnos. Sin prisas, hay que elegir bien. Es un puesto muy complicado, así que es importante escuchar la opinión de la orquesta, que el comité de asesores proponga un nombre al consejo rector. Luego, este decidirá.

-¿Se han resentido por su ausencia?

-Hay cosas del día a día que un director titular hace y que ahora hago yo, pero creo que artísticamente la orquesta no se ha resentido. Cada director invitado aporta su granito de arena.

-Hace justo un año, algunos pedían su cabeza. ¿Nota hoy más apoyos?

-Nunca dejé de notarlos. Has de seguir haciendo tu trabajo. Siempre he hecho las cosas lo mejor que sé y puedo.