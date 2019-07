«Todos fabulamos, porque la memoria es también ficción» José Luis García Martín y Xuan Bello, en Gijón. :: PAÑEDA Xuan Bello presentó en la Semana Negra 'Incierta historia de la verdad' acompañado de José Luis García Martín P. A. MARÍN ESTRADA Miércoles, 10 julio 2019, 00:14

Un calendario sin fechas, una amena colección de talismanes o reflexiones, y un recorrido por el laberinto del tiempo que construye ruinas, pero también un paseo por ciudades y sueños imperecederos. Todo esto y algo más encierra 'Incierta historia de la verdad' (Rata Books), el último libro de Xuan Bello. Ayer lo presentaba en la Semana Negra acompañado de José Luis García Martín. Viejos amigos y cómplices de la tertulia Oliver, retomaban una conversación sostenida a lo largo de décadas en la Carpa de la Palabra para dialogar acerca de la nueva obra del escritor de Paniceiros, que se fue adelantando cada domingo en las páginas que ambos comparten desde hace años, las de EL COMERCIO.

En la obra de Bello la verdad también se inventa, como en el verso de Machado, recordó García Martín para matizar que «pese a su fama de fabulador, pocos autores han puesto como él su vida cotidiana en los libros» y que junto a la memoria campesina de su infancia «tiene a mano siempre la Biblioteca de Alejandría». El tomó la palabra y reconoció la existencia de un «hilo secreto» que enhebra los textos «como el que une todas las cosas» y que, en realidad, no solo él, «todos fabulamos, porque la memoria es también ficción».Su prosa es «nostalgia de no ser pintor» -así describió los esbozos de Miguel Galano que ilustran el volumen- y él, alguien que se rodea «de gente, lecturas, los cuentos que cada noche me cuento de otra manera buscando otra realidad aunque sea en vano», explicó ante un aforo bien nutrido. Es este que presentó ayer en Gijón «un libro para leer en dosis breves y que acompaña», elogiaría el crítico, no sin dedicarle alguna puya igual de sincera. Es lo que tienen los amigos.