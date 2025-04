No se considera 'youtuber' ni 'influencer', pero algunas de sus frases han dado vueltas por todo la red. Jesús G. Maestro (Gijón, 1967) es ... catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Vigo, pero comparte sus lecciones en un canal de YouTube con más de 143.000 seguidores. El último libro del colaborador de Vocento, 'Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI' (2025), se presenta hoy, a las 19 horas, en el Ateneo Jovellanos de Gijón.

–¿Qué cree hace a este siglo tan diferente?

–En el siglo XXI se introducen transformaciones muy importantes que no habían existido antes, como las redes sociales, que han cambiado completamente la vida de la gente. Sobre todo, de la gente más joven.

–¿Estamos preparados para los retos del presente?

–Hay personas que están preparadas, otras que no, y otras que son las que han montado toda esta ingeniería para lucrarse a costa de los más débiles. Las redes sociales juegan con la emoción de los seres humanos y acaban por convertirlos en esclavos de un sistema muy superior a la voluntad del individuo. Como unas fauces, trituran y mastican a quienes, como espectadores o usuarios, forman parte de ellas.

–¿Y somos más infelices ahora?

–Muchísimo más. Quien promete la felicidad lo hace mirando a nuestro bolsillo. El ser humano necesita estímulos y esperanzas para sobrevivir, así que cuando deja de creer en la inmortalidad del alma o en la resurrección, necesita estímulos más inmediatos, como la felicidad. Pero realmente es un timo. No se puede vivir pensando en la felicidad porque eso hace que se pierdan de vista la lista de la compra y las ocupaciones del día a día.

–¿Qué puede aportar la literatura a este panorama?

–La solución. Lo que ocurre es que el ser humano no ha sido educado para encontrar en la literatura las soluciones a los problemas cotidianos. En primer lugar, porque hoy en día ya no se enseña literatura. Un libro como este se considera autoayuda, cuando no solo no tiene nada que ver, sino que es un libro escrito en contra de ella. Antes de que el mundo anglosajón se inventara lo de la autoayuda, lo que había era una literatura que enseñaba al ser humano a sobrevivir en su tiempo.

–Dice que no es 'youtuber', pero divulga a través de YouTube. ¿De dónde surgió la necesidad de hacerlo?

–Yo soy una persona que graba en vídeo sus explicaciones sobre literatura. Soy un profesor. Lo que pretendo es que la literatura se conozca y se comprenda. Las instituciones públicas y privadas le han dado la espalda, y por eso la he sacado de la universidad, para llevarla a los medios de difusión masiva. Si YouTube tiene más interés que la universidad, eso es algo a lo que la universidad debería dar alguna explicación.

–«De haber comprendido 'El Quijote', Alemania habría ahorrado al mundo dos guerras mundiales», dijo usted en uno de sus vídeos. ¿Por qué?

–Porque Alemania es el país que inventó el idealismo, y el idealismo es una filosofía incompatible con la realidad. Si los alemanes hubieran comprendido 'El Quijote', se habrían conocido a sí mismos y se habrían dado cuenta de que inventarse todo lo que inventaron para apoderarse del mundo y fracasar dos veces seguidas no era muy realista. Alemania inventó el idealismo porque perdió de vista la realidad durante muchos siglos. Y hoy día, los problemas que sigue teniendo Europa son los problemas de Alemania. Podríamos pensar que Alemania es el problema y el mundo mediterráneo, España, Italia y Grecia, son la solución.

-¿En qué sentido?

-Porque hemos sido siempre más racionalistas que los países del norte. Ellos han inventado fantasmas y detectives, mientras que la literatura española nunca ha tenido que ver con eso. Desde Homero hasta Cervantes, ha sido el discurso más racionalista de la historia.

–Presenta el libro en Gijón, su ciudad natal. ¿Qué significa para usted?

–Lo presentamos en el Ateneo Jovellanos de Gijón, donde yo vi por primera vez una conferencia con 18 años. Cuarenta años después, damos otra. Esto tiene un valor biográfico importante, no lo puedo desestimar. Gijón siempre será Gijón.