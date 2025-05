Vanessa Gutiérrez: «La vinculación de Pin con Asturies nun dexó de medrar dende lloñe»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Martes, 6 de mayo 2025, 07:10 Comenta Compartir

Como «un referente indiscutible d'aquella xeneración d'asturianos que hai 50 años punxeron en pie la reivindicación de la llingua asturiana y de la ... so cultura», definió ayer la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, a Xosé Álvarez, Pin, la figura homenajeada en la 46 Selmana de les Lletres. Fue tambien, aseguró «un escritor d'una obra lliteraria curtia, esencial y exemplar», además de su condición de «emigrante que pasó la so vida entera alloñáu físicametne del so pueblu y la so vinculcion sentimental ya intelectual con Asturies nun fexo más que medrar dende la distancia».

Con esas palabras valoraba Gutiérrez al escritor y activista de Cigüedres en el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Belmonte y presidido por el alcalde, Gilberto Alonso, al que asistieron también la viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González; el director general de Consumo, Faustino Zapico o diputados autonómicos como José Luis Costillas (PP) o Ricardo Fernández (PSOE). La representación más numerosa fue la de los amigos y 'collacios' de Pin Álvarez en el Conceyu d'Asturies de Madrid, del que fue fundador y animador infatigable. El dibujante Ernesto García del Castillo, Neto, el académico Roberto González-Quevedo, el ingeniero de telecomunicaciones Xosé Mª Rodríguez 'Chema Bimeda', el periodista Xuan Cándano o el hostelero Xicu Yepes, entre otros, no quisieron faltar a esta cita. También su familia, su viuda Milagros Fernández Bayón y su hijo Xosé Ástor Álvarez, quien desvelaba «sentimientos encontrados, por un lado la emoción de estar aquí con todos los que lo apreciaron, y la pena de que cuando él murió yo era un crío y son muchas las conversaciones que me hubiese gustado tener con él ya adulto». Al tiempo evocaba «el amor por Asturies y por su llingua y cultura que nos inculcó. Asturies lo ocupaba todo en su vida». Tras el acto en el consistorio, Arantza Margolles, coordinadora de la obra conmemorativa de Pin Álvarez, guió a los asistentes por la exposición que recuerda su vida y la del Conceyu d'Asturies en el Aula del Oro de Belmonte, donde se descubrió una placa en la sala que albergará su archivo y sus libros en la tierra natal que tanto quiso.

