«Ye imposible estremar al Pin amigu del escritor y l'esbrexador«

GIJÓN. Para Xosé María Rodríguez, 'Chema Bimeda' (Bimeda, Cangas del Narcea, 1956), el escritor Xosé Álvarez al que se recuerda en la 46 Selmana de ... les Lletres Asturianes, es –como para la mayoría de quienes fueron sus compañeros del Conceyu d'Asturies de Madrid–, Pin «a seques». Alguien difícil de olvidar y también de recordar sin emocionarse.

Desde la capital de España, donde ambos se conocieron en 1979 y donde Rodríguez sigue residiendo, a este ingeniero de telecomunicaciones jubilado le resulta imposible, asegura, «estremar en Pin al amigu, al esbrexador y al escritor». A Xosé Álvarez lo conoció recién muerto el dictador Franco a través de un relato suyo, 'El bable de Xuanín', con el que había ganado un premio del Pueblu d'Asturies en 1973. «Fue la primer vez que vi escrita la llingua que falaben na mio casa, en Bimeda, la mesma de Cigüedres, el pueblu de Pin. Pa mi foi la semiente. Y entendí tamién la primer vez lo que yera'l sentimientu de pertenencia, nacer nun llugar y llevalo na sangre», recuerda. Cuatro años después conocería personalmente al autor del cuento, a la entrada del Centro Asturiano de Madrid, tras una mesa llena de pegatinas, revistas, libros y panfletos asturianistas. Ahí en ese encuentro, Pin lo ganó para la causa, invitándolo a participar en un curso de llingua que se iba a impartir en la propia sede del Centro Asturiano y contagiándole, como a todos los que se cruzaban en su camino, su entusiasmo. «Yera un home mui carismáticu, pero sobre too mui motiváu colo que faía pola llingua y la cultura asturianes. Esi sentimientu fonderu qu'él tenía tresmitíatelu en cuanto tuvieras diez minutos con él, porque amás resultaba convincente. Y yera un home apaisanáu, mui cercanu, prestábate tar con él y compartir tolo que sentíamos pola nuesa llingua y l'asturianismu», apunta Chema Bimeda.

Ampliar Última reunión de Conceyu d'Asturies: por la izquierda, Chema de Bimeda, Jesús Álvarez, Roberto González-Quevedo, Ataúlfo Gamonal, Milagros y David Rivas, el pasado 10 de diciembre.

En el Conceyu d'Asturies de Madrid coincidieron con Pin y con él, entre otros, Ernesto García del Castillo 'Neto', Fonso Velázquez, David Rivas, Antón Fuertes, Xuan Cándano o Roberto González-Quevedo. Predominaban quienes venían del occidente y ese peso se plasmó en las normas ortográficas que elaboraron antes de la creación de la Academia de la Llingua. «La che vaqueira y la so grafía 'ts' yera pa nós una bandera. Al final, cuando s'encarriló l'Academia, tol grupu de Madrid renunciamos a ello pa ser lleales al proyectu xeneral, per enriba de too teníamos claros los oxetivos, como la oficialidá que tovía tamos esbrexando por ello».

La amistad con Pin solo se interrumpiría con su muerte en 2001. «Acababa xubilase y llamóme porque quería retomar l'actividá de Conceyu d'otra miente, taba mui ilusionáu. Pocos meses después morría en Cigüedres. Los sos collacios nunca lu escaecimos, presta que se faiga agora una recordanza pública al so llabor», afirma su amigo, que hoy estará en Belmonte para participar en el homenaje institucional de la Consejería de Cultura.