Treinta investigadores participarán en un congreso dedicado a Ángel González

«Queremos no solo rendir tributo a su memoria, sino también reafirmar la vocación de la institución académica como espacio de preservación, estudio y proyección ... de las figuras que enriquecen nuestro patrimonio intelectual y moral», expresó Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, en la presentación de un nuevo Congreso Internacional dedicado a la figura de Ángel González que se celebrará en octubre en el marco de la universidad. Se llamará 'Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025)' y se celebrará entre los días 14 y 16 de octubre, reuniendo en Oviedo a una treintena de investigadores procedentes de diversas universidades y centros de investigación españoles, europeos, latinoamericanos y estadounidenses.

«Ángel González es, sin duda, una de las voces poéticas más universales surgidas de Asturias y de nuestra universidad. Su palabra, siempre lúcida y comprometida, nos interpela todavía hoy y nos recuerda el poder transformador de la literatura», sostuvo Villaverde. Y es por ello que la institución «tiene la responsabilidad de mantener vivo ese legado, de propiciar el encuentro y la reflexión en torno a quienes, como él, han marcado la cultura contemporánea».

14 de octubre Tendrá lugar la sesión inaugural, una conferencia plenaria y las sesiones 'Para que yo me llame Ángel González' y 'Debiste haber contado otras historias' y la presentacion de 'BiblioSil'. Finalizará con el coloquio-recital poético 'Poetas con Ángel'.

15 de octubre Tras la conferencia plenaria, tendrán lugar las sesiones 'Poética por la que me pronuncio ciertos días', 'Poética a la que intento a veces aplicarme', 'Intermedio de canciones, sonetos y otras músicas' y el concierto 'La palabra en el aire' con Pedro Guerra.

16 de octubre Se celebrarán las sesiones 'Lecciones de cosas (el poeta en las aulas)', 'Amistad a lo largo (relaciones e influencias) y una última conferencia plenaria.

Será una oportunidad para revisar su trayectoria desde el punto de vista académico, donde los especialistas participantes harán públicas y someterán a debate sus más recientes lecturas de la obra del autor asturiano y de su entorno social, cultural y estético. Pero no solo será el lugar para analizar su trabajo, sino que también habrá sitio para disfrutar de su poesía: las sesiones, que tendrán lugar en el Edificio Histórico de la unviersidad, se complementarán con un coloquio-recital en el Teatro Campoamor en el que los poetas Fernando Beltrán, Aurora Luque, Ángeles Mora y Benjamín Prado leerán textos suyos y propios y reflexionarán sobre el legado de su obra. Además, Pedro Guerra reeditará el espectáculo 'La palabra en el aire', que a comienzos de siglo llevó a los escenarios acompañado de Ángel González.

Los poetas Fernando Beltrán, Aurora Luque, Ángeles Mora y Benjamín Prado leerán versos propios y de González

«Se pasará revista, desde enfoques distintos de los convencionales, a los ingredientes e instancias que han incidido en la configuración de la identidad del poeta y en la construcción de su imagen de autor, a algunas de sus principales modulaciones temáticas y procedimientos constructivos, a las vertientes más características de su versificación y su lenguaje, al carácter dialéctico de su pensamiento poético, a los nexos de su poesía con la música, a la proyección del poeta en la lírica posterior, incluida la más joven, o al lugar de su obra en el canon escolar», explicó la directora de la Cátedra Ángel González, Araceli Iravedra.