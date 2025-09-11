El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal de Cultura de Oviedo, el rector de la Universidad de Oviedo, la directora de la Cátedra Ángel González y el director general de Patrimonio. ÁLEX PIÑA

Treinta investigadores participarán en un congreso dedicado a Ángel González

La Universidad de Oviedo acogerá en octubre estas jornadas que incluirán un recital y un concierto de Pedro Guerra revisando 'La palabra en el aire'

Inés Barea

Inés Barea

Oviedo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

«Queremos no solo rendir tributo a su memoria, sino también reafirmar la vocación de la institución académica como espacio de preservación, estudio y proyección ... de las figuras que enriquecen nuestro patrimonio intelectual y moral», expresó Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, en la presentación de un nuevo Congreso Internacional dedicado a la figura de Ángel González que se celebrará en octubre en el marco de la universidad. Se llamará 'Recuerdo y homenaje en un aniversario: Ángel González (1925-2025)' y se celebrará entre los días 14 y 16 de octubre, reuniendo en Oviedo a una treintena de investigadores procedentes de diversas universidades y centros de investigación españoles, europeos, latinoamericanos y estadounidenses.

