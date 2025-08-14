El Festival Internacional de Piano de Gijón sigue construyendo su propia melodía, nota a nota, gracias a las manos de pianistas imprescindibles en la ... escena internacional. Es el caso de Anthony Ratinov (Maryland, EE UU, 27 años), que tras formarse en las escuelas más prestigiosas del mundo y hacerse con importantes galardones, ha cautivado al público en cada escenario por el que ha pasado. Esta tarde, serán los asistentes a la Colegiata de San Juan Bautista (19.30 horas) quienes tengan la oportunidad de disfrutarlo.

–Dedicará el repertorio de esta tarde a Chopin. ¿Por qué lo ha elegido?

–Me estoy preparando para el Concurso Internacional Chopin que se celebrará en octubre en Polonia, así que el último año ha sido una especie de preparación para ello y la mayoría de mis conciertos y recitales han sido de Chopin. Pero, además, Chopin es muy especial para mí a nivel personal. Es la música que me enamoró del piano y fue una de las primeras músicas que escuché y toqué. Mi abuela empezó a enseñarme piano a los cuatro años, siempre me tocaba valses de Chopin en casa y yo bailaba. Ahí fue cuando supo que tenía que enseñarme a tocar el piano. Así que Chopin ha sido un compositor muy importante en mi vida.

–¿Es importante preparar estos concursos mostrando el repertorio al público?

–Sí, me preparo a través de conciertos y actuaciones. Los conciertos son la razón por la que soy pianista. No me hice pianista solo para participar en concursos. Me encanta tocar y me siento muy libre, siento que puedo explorar cosas nuevas cada vez que doy un concierto. Por eso creo que la mejor manera de prepararse para un concurso es dar tantos conciertos como sea posible y tratar siempre de hacer algo diferente. A veces funciona y otras no, pero no pasa nada, es parte del proceso de preparación, así que mañana –por hoy– haré algunas cosas de forma distinta a propósito solo para ver cómo reacciona el público y ver cómo me siento yo. Es un entorno que me anima a arriesgarme.

–¿Hay alguna pieza que vaya a tocar que sea especial para usted?

–Sí, diría que hay dos piezas. Una es el 'Impromptu n. 1'. Esta pieza es especial porque, en realidad, es una de las primeras piezas de Chopin que toqué cuando tenía unos siete u ocho años. Me la enseñó mi abuela. Y aunque ahora la toco de forma muy diferente, es una pieza con la que me encontré por primera vez cuando era muy joven. La otra pieza que significa mucho para mí es la 'Balada n. 3'. Es la más reciente que he aprendido y es, probablemente, una de mis piezas favoritas de Chopin. Realmente disfruto tocando e interpretándola, porque siento que representa quién soy como músico y como persona. Es una música con la que conecto muy profundamente.

–Lo interpretará en la Colegiata de San Juan Bautista, un escenario con una atmósfera muy íntima.

–Sí, sin duda. Creo que es muy especial, sobre todo para la música de Chopin. Aunque aún no he estado allí, ya sé que va a ser perfecto porque esta música es muy íntima. Aunque a veces sea muy emocionante y muy extrovertida, sigue siendo música muy personal, y es maravilloso tener un espacio como este, que no solo hace que el sonido sea fantástico, sino que también permite una conexión especial entre el público y yo. Estoy muy emocionado por tocar, creo que va a ser muy inspirador.

–Cuando sale a un escenario como este, ¿qué es lo que más disfruta?

–Hay muchas cosas, pero lo que más me gusta es poder dar vida a esta música de una forma que no solo me hace feliz a mí, sino también al público. Y sentir que mi música está teniendo un impacto y haciendo sonreír a la gente, haciendo que la gente reflexione, eso es genial. Sentir que estoy marcando la diferencia e impactando a la gente.