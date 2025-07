Asturias de Noche logra paralizar de nuevo Siente Xixón

E. C.

El programa Siente Xixón terrazas no se llevará a cabo este verano. La asociación Asturias de Noche, que agrupa a los locales nocturnos con ... licencia para programar música en directo, no solo ha recurrido las bases de esta convocatoria y la que llegará más adelante al interior de los locales de hostelería, sino que ha pedido medidas cautelares para la paralización de su puesta en marcha. Y el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 ha aceptado esas medidas, de forma que no habrá pues actuaciones de músicos en las terrazas.

Es este un nuevo capítulo en la batalla judicial emprendida por Asturias de Noche contra Divertia y el programa que busca llevar la música a los locales de hostelería de la ciudad. El pasado año ya plantearon un recurso contra las bases del citado programa al incumplir la normativa autonómica que permite la música en directo solo en discotecas y locales con licencia de café teatro. Aquel recurso se saldó con fallo a favor de Asturias de Noche, a lo que Divertia replicó planteando un cambio de las bases. Como quiera que en la sentencia se apuntaba a que el programa no era algo excepcional, se limitaron las actuaciones en los locales de hostelería para que sí fueran excepcionales conforme a lo fallado y se establecieron medidas de control para evitar molestias a los vecinos y garantizar la seguridad. Con las nuevas bases aprobadas, se abrió en primer lugar la convocatoria para las terrazas, que ahora no se podrá llevar a cabo. En cualquier caso, a la espera del fallo judicial que habrá de llegar después de las medidas cautelares, Divertia mantiene abierta la convocatoria para participar en el programa que se desarrollará tras el verano en el interior de los locales. Mientras esto ocurre, el Principado ultima la elaboración de un decreto que creará la figura de los espectáculos de pequeño formato y que permitirá que los locales de hostelería y presumiblemente también las librerías y otros locales sociales y culturales puedan programar conciertos.

