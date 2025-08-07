El fantasma de la Ópera ya vaga por el Jovellanos El telón del coliseo gijonés se alza esta tarde para la primera función del espectacular musical que podrá verse durante toda la Semana Grande

La silueta inquietante del enmascarado Erik, el Fantasma de la Ópera, ya se desliza entre las bambalinas del Teatro Jovellanos, ansioso de que esta tarde se alce el telón para la primera función del musical más exitoso de la historia y que podrá verse en el coliseo gijonés hasta el próximo 17 de agosto. Este jueves lo presentaban en el hall del teatro los propios actores-cantantes protagonistas: Manu Pilas (Erik) y Ana San Martín (Christine Daaé), acompañados por el director musical de la gira, Miquel Tejada, y los representantes de Letsgo, la productora del espectáculo.

Los propios artistas que dan vida al torturado genio de la máscara y a su amada, confesaban su satisfacción por trabajar en un espacio como el Jovellanos que parece una prolongación escenográfica del Teatro de la Ópera de París en el que se desarrolla la trama, una impresión que probablemente compartan los espectadores que asistan a las diversas funciones programadas.

La escenografía diseñada específicamente para este musical por su director artístico, el prestigioso Federico Bellone, es una de las grandes apuestas de esta producción, absolutamente fiel al original creado por Andrew Lloyd Webber, con una espectacular carra (escenario giratorio) de 350 kilos y decorados pintados a mano por uno de los últimos artesanos de esta técnica, Reinaldo Rinaldi. Otro de los ingredientes que hacen única esta adaptación dirigida por Silvia Montesinos son el repertorio de efectos especiales que se despliega durante toda la función, con luces estroboscópicas de gran realismo, elementos sonoros y una amplia gama de trucos de magia e ilusionismo. Pero el verdadero sostén y motor del espectáculo lo constituye la portentosa interpretación de su elenco de actores-cantantes, encabezados por Pilas y San Martín en este musical que mantiene durante sus más de dos horas de duración (150 minutos, incluido el descanso) un eficaz equilibrio entre el drama angular y los momentos románticos, divertidos o explícitamente cómicos. Un vertiginoso viaje inmersivo para el espectador que irá de sorpresa en sorpresa hasta el impactante final.

Los protagonistas del musical observaron el buen encaje del Jovellanos con el teatro recreado en la función

Para poner en escena esta superproducción viaja en esta gira un equipo de más de 90 personas, incluyendo a los integrantes de la orquesta que interpreta la partitura del musical en directo. Una caravana de cinco trailers se encarga de transportar todos los elementos del espectacular montaje en su gira por las principales ciudades españolas, tras haber estado representándose a diario en Madrid durante dos años y haber sido visto por más de 300.000 personas.

Los responsables de Divertia y el Teatro Jovellanos, se congratularon de la positiva respuesta que está dando el público gijonés a su apuesta para la Semana Grande, aunque aún hay localidades disponibles para las diversas funciones programadas.