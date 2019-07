Gijón se rinde ante Juanes El cantante colombiano Juanes, en pleno concierto. :: FOTOS: JOAQUÍN PAÑEDA El festival Metrópoli puso fin a su sexta edición con un recinto ferial abarrotado para disfrutar al ritmo del rock latino del colombiano ANA RANERA Lunes, 8 julio 2019, 01:32

El festival Metrópoli cerró ayer las puertas de su sexta edición tras doce días de récord. El encargado de poner el broche final al certamen fue el músico Juanes, quien llegó a su cita con el público gijonés recién pasadas las once de la noche. Los asistentes se volcaron desde el principio con el artista, a quien no pararon de ovacionar, y lo acompañaron con entusiasmo en todas sus canciones. El colombiano, que está recorriendo el mundo con su 'Tour Amarte', no defraudó a sus admiradores y deleitó a un abarrotado Metrópoli al ritmo de su rock latino, con el que los allí presentes bailaron incansablemente. El cantante eligió uno de sus temas más conocidos para abrir fuego en Gijón: 'A Dios le pido'. Toda una declaración de intenciones para una noche de fiesta que siguió por el camino de 'Fuego', un tema incluido en su último disco 'Mis planes son amarte'.

No solo hubo hueco para las canciones de su nuevo trabajo, sino que los más nostálgicos también pudieron disfrutar de los grandes éxitos de su carrera. El artista, que ha sido elegido como una de las 100 personas más influyentes por la revista 'Time', animó a los asistentes desde el comienzo de la velada intercalando sus canciones más recientes como 'La plata' con algunos de sus temas inolvidables, tales como 'La camisa negra', 'Volverte a ver' o 'Me enamora', a los que, una vez más, el público no pudo evitar rendirse. Mientras, esperaban 'Querer mejor', su último lanzamiento, del que hace tan solo cuatro días presentó una nueva versión bilingüe junto a la canadiense Alessia Cara.

Durante toda la tarde, las colas fueron constantes a las puertas del recinto ferial para hacerse con las mejores posiciones y, horas antes de la actuación, sus admiradores, nerviosos, ya ocupaban las primeras filas para ver de cerca al artista. «Tenemos muchas ganas de que empiece, llevamos mucho tiempo queriendo ver en directo a nuestro ídolo», apuntaba uno de sus fans. Además de sus seguidores más fieles, fueron muchos los que acudieron a ver al de Medellín con la ilusión de disfrutar de sus temas más emblemáticos. Hasta casi iniciado el concierto, continuaron llegando asistentes que no querían perderse la actuación. En el recinto se congregaron para recibir al colombiano admiradores de todas las edades dispuestos a compartir su pasión por el colombiano. «He crecido con Juanes, llevo escuchándolo desde que era pequeño y sacó su primer disco en el año 2000», relataba un joven seguidor a la entrada del recinto.

No salió defraudado. Con su guitarra a cuestas, Juanes ofreció un concierto lleno de emoción y ritmo que puso a bailar y a sentir al público que llenó el recinto. Toda una demostración de un cantante que está en plena forma.

El festival se despidió así por todo lo alto, tras una edición en la que ha acogido tributos a 'Queen' y a Michael Jackson, la tradicional Comic Con, 'batallas de gallos', deportes extremos, competiciones de videojuegos y conciertos como los de Calamaro, Camela o Beret. El festival cierra esta edición con récord de asistencia, según la organización, tras haber conseguido reunir a más de 385.000 personas.