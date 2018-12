Joaquín Pixán reinventa la canción dialogada asturiana Joaquín Pixán, durante un recital en el Teatro Campoamor. / Piña El tenor pondrá música junto a Manuel Pacheco a textos nuevos de Xuan Bello, Javier Almuzara, Antonio Gamoneda, Esther García López, Ángel Fierro y Aurelio González Ovies | El espectáculo se estrenará en la Casa de Cultura de Mieres el 8 de febrero y 'dialogarán' junto a Pixán diez cantantes de tonada y la soprano Dolores Granados MIGUEL ROJO Gijón Martes, 18 diciembre 2018, 18:57

El espectáculo se titulará en principio 'Nueva canción dialogada' y es «una aportación con nuevos textos y nueva música» a una tradición ya existente, la de la canción dialogada asturiana. Es un proyecto ideado por Joaquín Pixán que se estrenará en la Casa de Cultura de Mieres el próximo 8 de febrero y que después iniciará una pequeña gira por otros concejos asturianos. Al igual que hiciese con su 'Tentativa de un cancionero asturiano para el siglo XXI', junto a Antonio Gamoneda, Pixán pone sus conocimientos musicales al servicio de la tradición, invitando en este caso a varios poetas contemporáneos asturianos a crear nuevas letras para dar forma a un nuevo corpus de temas que se adapten a esta tradición tan exitosa en Asturias en su momento y que se conserva hoy en días gracias a los concursos de folklore tradicional, donde la canción dialogada suele tener su propia categoría.

Así, a partir de textos de Ángel Fierro, Antonio Gamoneda, Aurelio González Ovies, Javier Almuzara, Esther García López y Xuan Bello, Joaquín Pixán ha creado la música –con arreglos y transcripción del maestro Manuel Pacheco– para dar forma a un espectáculo en el que se subirán a escena una docena de intérpretes. El principal será el propio Joaquín Pixán, que 'dialogará' con cantantes de tonada de la talla de Álvaro Fernández Conde, José Tronco, Lorena Corripio, María Luisa Álvarez, María Luisa Martínez, Mari Luz Cristóbal Caunedo, Patricia Pariente, Rosario González, Cristina Sánchez y Sergio Agüeros, además de con la soprano Dolores Granados, siempre con Manuel Pacheco al piano.

Explica Pixán que busca con este proyecto «presentar un corpus de nueva factura literaria y musical que intenta ir más allá de la tonada tradicional o de autoría indeterminada». En total serán dieciséis temas los que formen el espectáculo, once de ellos totalmente nuevos y el resto adaptaciones de temas tradicionales, en algunos casos realizadas por Antonio Gamoneda (texto) y Joaquín Pixán (Música) y recogidas en el caso de 'Aunque to padre non quiera' por Torner. Algunos de los nuevos títulos serán 'No amar y noche es lo mismo' y 'Los glayos del espino' (Fierro), 'Señardá' y 'Alcuentru' (María Esther García López), 'Más claro, el agua' y 'Entre amar y ser amado' (Almuzara), 'Lluz de peñes' y 'Xuego de manos' (Aurelio González Ovies) y 'El cantar de la nublina' y 'Diálogo de luz y sombra', de Xuan Bello.