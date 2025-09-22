El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lucille Chung, en la sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe. Pablo Nosti

Lucille Chung, un impecable y brillante estreno

La pianista canadiense protagonizó el primer concierto del I Festival de Piano Joaquín Achúcarro, con obras de Schumann, Ligeti y Liszt

Antonio Hedrera

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:22

Inaugurar un festival es siempre motivo de ilusión, y más cuando lleva el nombre de Joaquín Achúcarro, maestro universal del piano y referente indiscutible de ... varias generaciones. Esa expectación se respiraba anoche en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, que registró una buena entrada para el primer concierto del ciclo, con la presencia del maestro entre el público. La encargada de abrir esta nueva cita fue la pianista canadiense Lucille Chung, discípula de Achúcarro y directora artística, junto a su marido Alessio Bax, de la Fundación Joaquín Achúcarro, organizadora del Festival en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y con el patrocinio de la Fundación Reny Picot. Su vicepresidente, Juan Rodríguez Coloma, presentó el concierto y dio paso al propio Achúcarro, que agradeció al público ovetense y, de forma especial, a Janet Kafka, cónsul honoraria en Dallas y fundadora de la fundación que lleva su nombre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  3. 3 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  4. 4 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  5. 5 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  6. 6 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lucille Chung, un impecable y brillante estreno

Lucille Chung, un impecable y brillante estreno