El mundo de la música llora a Alberto Toyos, «la estrella del rock asturiano sin saber tocar un acorde»

Entregado, generoso y honesto, comprometido con la música asturiana y con los grupos emergentes pero, por encima de todo, una persona como pocas. La música ... asturiana llora la pérdida de Alberto Toyos, una figura imprescindible para el periodismo musical asturiano, que falleció el pasado sábado a los 66 años. Director de Los 40 Principales, creó el concurso de maquetas de Radio Asturias, fue uno de los fundadores de los premios AMAS y a él le debemos programas como 'Derrame Rock' o 'El escáner'.

Fue «la estrella del rock asturiano sin saber tocar un acorde», recordaba con pena Béznar Arias, productor y promotor musical, quien se sumó a las numerosas muestras de dolor que durante la jornada de ayer se sucedieron entre músicos, productores, periodistas y todo aquél que pudo compartir su tiempo, fuesen días o noches, con él. Así lo hizo también Carlos Goñi, líder de Revólver. «La próxima vez que vaya a Asturias será la primera en 35 años que Alberto no estará en un concierto mío», lamentó. «Mi mundo ahora mismo es peor, como para todos los músicos asturianos y para cualquier persona que le conociese. Habrá que crear otra pared, porque llenar ese agujero va a ser imposible», afirmó el músico.

Chus Pedro, cantante de Nuberu, estará entre quienes más extrañen a un profesional al que consideraba «familia», a cuya vera ha vivido «innumerables historias» llenas de «complicidad», cargadas de «vida». «Era un entusiasta de su profesión y de la música. Una persona tan generosa que no se puede olvidar», reclamaba. Innegable es que ya «forma parte de la historia de la música en Asturias y en España». Tanto es así, que «se podría escribir una historia del pop rock asturiano desde su perspectiva», añadía David Serna, periodista y coordinador del anuario de los AMAS, los premios de la música asturiana.

Y es que su buen hacer y su compromiso con los grupos locales, «a quienes dedicaba programas enteros», no era y, menos aún, es tan común. «Es algo que ya no es habitual», señaló Mar Álvarez, de Pauline en la playa. «Se agradecía mucho que quedase gente tan implicada, tan interesada y tan entregada a la música de esta región. Todos los músicos le hemos conocido desde que empezamos», recordaba. Era la suya una labor única, que no hacía nadie más. «No sé quién lo va a hacer ahora», se preguntaba sin respuesta Jorge Muñoz-Cobo, de Doctor Explosión. Solo una verdad: «Era una suerte tenerle ahí».

Siempre icono

También Marisa Valle Roso quiso dedicarle algunas palabras de cariño y admiración, recordando cómo apenas hace unos meses, cuando compartió con él que se encontraba trabajando en música nueva, Toyos no dudó en garantizarle un espacio en su programa. «Y ahí se nos quedó el reportaje pendiente. Perdemos a un icono de la radio y de la música para todo el país», evidenciaba.

«Era una de las piedras angulares de la música asturiana», continuó explicando David Serna. «Y también como persona, porque cuidaba personalmente a todos los músicos. Íbamos mucho a conciertos juntos, bromeábamos diciendo que íbamos para subir la media de edad». Coincidía en halagos Geno Cuesta, miembro de la organización de los AMAS: «Alberto era un hijo del rock and roll. Era un roquero empedernido y una figura irremplazable para una generación, pero lo que más siento es su pérdida como amigo». «Nos hemos quedado huérfanos», resumía Enrique Patricio, promotor musical cercano al periodista. «Él era como el padre de todos nosotros». Un padre que se ha ido demasiado pronto porque, como apuntaba Xuacu Amieva, «todavía le quedaba mucho que dar».

Una de sus últimas huellas fue la participación en el documental 'Generación Xixón Sound', dirigido por Aure Roces y estrenado en el pasado FICX. Hablando con los músicos para este trabajo, «todos me contaban que le enviaban sus maquetas y las ponía» cuando era impensable que, en un programa de la magniutud de 'Los 40 Principales', tuvieran esa deferencia con los artistas emergentes. «Todo el mundo me decía: tienes que contactar con Alberto Toyos. Le llamaban el jefe, el 'boss'. Y cuando le conocimos, era todo lo que nos habían dicho y más», reconocía.

Sofía Castañón también participó en este documental, aunque conocía al periodista ya desde su paso por 'Los 40'. Esta pérdida la dejó «conmocionada y apenada», y compartió que, durante la grabación de este verano, Toyos seguía igual que siempre: «Totalmente comprometido con la música y, especialmente, con la escena musical asturiana».

Hoy, a las 13 horas, se dará el último adiós al periodista en la capilla del Tanatorio de Los Arenales. Una despedida que deja a la música asturiana sin uno de sus pilares. Que apagará para siempre una voz que ya es recuerdo.