El Principado crea dos nuevas ayudas para la cultura tradicional

La música y la cultura tradicional asturiana tiene que estar en el foco de las políticas que se pongan en marcha porque «ye fundamental como ... parte de la nuestra identidad», aseguraba la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, al arranque de les Xornaes de la Música Tradicional Asturiana.

Por eso, aprovechó la ocasión para anunciar que el Principado impulsará en 2026 un plan estratégico del sector de la música tradicional e incorporará en los presupuestos para el próximo año dos nuevas ayudas que suman 400.000 euros: la primera, dotada con 200.000, irá dirigida a las escuelas de música tradicional, y la segunda, de la misma cuantía, servirá para financiar iniciativas de difusión de la cultura popular.

La consejera considera que este nuevo plan es «imprescindible» para «conocer en fondura la so realidá, identificar les sos necesidaes y diseñar polítiques públiques sólides y eficaces», explicó. Precisamente, durante la primera de las dos citas de las jornadas, que tomó por título 'Escueles de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita', se trató de diagnosticar el punto en el que se encuentra el sector y cuáles son las medidas a tomar para garantizar su supervivencia a corto, medio y largo plazo, para lo que resultarán esenciales los centros de formación que ayer estuvieron muy presentes en la Laboral.

Los actos arrancaban por la mañana con Carlos Núñez, Xuacu Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Hevia y Santi Caleya conversando en torno al inicio de las escuelas de música tradicional y continuaban con más mesas redondas y actividades para finalizar con uno de los actos centrales, el encuentro de escuelas de música tradicional, que reunió a cerca de 180 alumnos procedentes de centros municipales, agrupaciones tradicionales y academias privadas. El jueves, se ahondará en la cultura asturiana de la gaita, actualmente en fase de documentación para su declaración como BIC. Se abordarán cuestiones como la fabricación del instrumento, las líneas de investigación en marcha y la presencia de las mujeres gaiteras en la tradición y en la actualidad, con referentes como Enriqueta Keti García, Ángeles Concepción Bernardo Muñiz y Clara María Suárez Rodríguez. El punto y fnal lo pondrá la muestra internacional 'Gaites del mundu', y el concierto de la Banda Gaites Llacín.