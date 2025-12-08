El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santi Caleya, Flavio Rodríguez, Vanessa Gutiérrez, José Ángel Hevia, Pedro Pangua y Xuacu Amieva. Juan Carlos Román

El Principado crea dos nuevas ayudas para la cultura tradicional

La consejería anunció nuevo un plan estratégico para este sector durante la inauguración de les Xornaes de Música Tradicional Asturiana

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:00

Comenta

La música y la cultura tradicional asturiana tiene que estar en el foco de las políticas que se pongan en marcha porque «ye fundamental como ... parte de la nuestra identidad», aseguraba la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, al arranque de les Xornaes de la Música Tradicional Asturiana.

