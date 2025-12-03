Cultura celebrará les Xornaes de la Música Tradicional del 8 al 11 en Gijón

E. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:40 Comenta Compartir

Gijón albergará del 8 al 11 de diciembre las Xornaes de la Música Tradicional Asturiana, un encuentro que se celebrará en Laboral Ciudad de la Cultura para difundir esta manifestación artística y abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre su importancia.

Organizadas en colaboración con la asociación Conceyu de la Gaita, reunirán a más de 260 participantes, entre intérpretes, investigadores y docentes, con el objetivo de fortalecer este tipo de expresión musical y ampliar su proyección social y su transmisión. El primer día se centrará en la historia y evolución de las escuelas de música popular, los modelos europeos y los retos actuales, y ofrecerá un encuentro de agrupaciones. Contará con la participación de músicos como Carlos Núñez, Xuacu Amieva, Pedro Pangua, José Ángel Hevia y Santi Caleya, y de expertos como Lisardo Lombardía y la presidenta de la confederación de gaiteros bretones, Maïna Daouphards. La segunda jornada se centrará en la fabricación de gaitas antes de la muestra internacional Gaites del mundu, que contará con las actuaciones de intérpretes de Asturias, Galicia, Escocia, Bélgica e Italia. El programa finalizará con el concierto de clausura a cargo de la Banda Gaites Llacín, que presentará su disco Resollu. La entrada será gratuita previa inscripción.