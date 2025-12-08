La rebelión de las músicas asturianas: la banda Techo de Cristal

Las músicas asturianas dijeron basta al conocer el cartel del concierto con el que mañana, a partir de las 19 horas y con entrada ... gratuita hasta completar aforo, se conmemorarán los treinta años de la reapertura del Jovellanos. Un anuncio que desató una «profunda indignación» por la falta de paridad de la propuesta, que únicamente incluía a una mujer: Lorena Álvarez.

Pues bien: la protesta ha dado sus frutos, porque la organización del recital (que se convertirá en un programa de Radio 3 de dos horas de duración que incluirá entrevistas y que podrá seguirse en streaming) ha incluido también a la música ovetense Rita Ojanguren en la cita que congregará, además, sobre las tablas del Jovellanos a Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas, Ferla Megía y Puño Dragón.

Pero la reivindicación no se quedará ahí, porque la cantautora ibiense subirá a escena a un nutrido grupo de artistas, una formación de mujeres inédita con la que se presentará como 'Lorena Álvarez y su banda Techo de Cristal'. Una actuación, la de esta «banda femenina improvisada que reventaría cualquier escenario por la calidad musical, artística y humana que tiene», que promete ser «una bomba», en palabras de su colega Fee Reega, que, a pesar de la 'subsanación del error', ha llamado a ir todavía más allá: «No nos conformemos con tan poco (...). Juntémonos en otros escenarios, donde realmente existe la paridad por las razones reales por la que debe existir: porque hay una oferta igual de buena de proyectos musicales femeninos en Asturias como masculinos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar. No rectificándolo hoy, sino siendo consciente de ello como punto de partida, desde anteayer». Dicho queda.