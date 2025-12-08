El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fee Reega es una de las músicas asturianas que han alzado la voz. Álex Piña

La rebelión de las músicas asturianas: la banda Techo de Cristal

Rita Ojanguren su suma al cartel del concierto que conmemorará el 30 aniversario de la reapertura del Jovellanos y Lorena Álvarez subirá al escenario a un nutrido grupo artistas para reivindicar la igualdad

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:17

Comenta

Las músicas asturianas dijeron basta al conocer el cartel del concierto con el que mañana, a partir de las 19 horas y con entrada ... gratuita hasta completar aforo, se conmemorarán los treinta años de la reapertura del Jovellanos. Un anuncio que desató una «profunda indignación» por la falta de paridad de la propuesta, que únicamente incluía a una mujer: Lorena Álvarez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  3. 3

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  4. 4 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  5. 5 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  6. 6 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  7. 7

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual
  10. 10

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La rebelión de las músicas asturianas: la banda Techo de Cristal

La rebelión de las músicas asturianas: la banda Techo de Cristal