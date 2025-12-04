El Jovellanos celebra 30 años con un despliegue de música asturiana en Radio 3: Rodrigo Cuevas y Nacho Vegas, entre las actuaciones

El Jovellanos está de cumpleaños y, para celebrar como se merece el trigésimo aniversario de la reapertura del teatro, Radio 3 emitirá un programa ... especial en directo desde el coliseo gijonés el próximo martes, 9 de diciembre, de 19 a 21 horas, en el que está previsto todo un despliegue de música asturiana.

Con entrada libre hasta completar aforo y apertura de puertas a las 18.30 horas, por lo que se aconseja «llegar pronto», el programa, que se emitirá con la colaboración de Divertia, contará al frente del cartel con el cantautor Nacho Vegas, que acaba de publicar un adelanto del que será su nuevo álbum, 'Vidas semipreciosas', que se pondrá a la venta en enero, y el «ministru de verbenes» y agitador folclórico Rodrigo Cuevas, que al día siguiente presentará en todas las plataformas 'Un mundo feliz', el tema que acaba de grabar con Massiel y que apunta a convertirse en un hit.

Y, junto a ellos, en la nómina de invitados a este cumpleaños para no perdérselo, estarán sobre el escenario Puño Dragón, Ferla Megía, FROM y Lorena Álvarez, que, tras seis años sin publicar música en solitario, acaba de volver a la escena con su nuevo trabajo: 'El poder sobre una misma'.