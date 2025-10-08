El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Logo Patrocinio
La artista publica mañana su nuevo trabajo. Mar Ordoñez

Lorena Álvarez, cantautora: «Este disco narra una historia que tie ne principio y final»

La compositora e intérprete ibiense publica mañana el que será su sexto disco, 'El poder sobre una misma'

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:55

Comenta

Lorena Álvarez (San Antolín de Ibias, 1983) es compositora, intérprete y artista visual, y el resultado de este cóctel creativo se materializa en canciones ... en las que lo esencial es la historia y la música la acompaña y sostiene. Mañana se publica el que será su sexto disco de estudio, 'El poder sobre una misma'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  3. 3

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  8. 8 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  9. 9

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes
  10. 10 Detenido por segunda vez el hombre acusado de violar a su hija en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lorena Álvarez, cantautora: «Este disco narra una historia que tie ne principio y final»

Lorena Álvarez, cantautora: «Este disco narra una historia que tie ne principio y final»