Lorena Álvarez, cantautora: «Este disco narra una historia que tie ne principio y final»

Lorena Álvarez (San Antolín de Ibias, 1983) es compositora, intérprete y artista visual, y el resultado de este cóctel creativo se materializa en canciones ... en las que lo esencial es la historia y la música la acompaña y sostiene. Mañana se publica el que será su sexto disco de estudio, 'El poder sobre una misma'.

–¿Qué nos puede adelantar de este nuevo trabajo?

–El disco narra una historia a la que estamos muy acostumbradas las mujeres, porque es algo que he hablado con muchas amigas y todas se han sentido identificadas. Es el proceso de una mujer que va perdiendo el poder sobre sí misma y recuperándolo, se rompe y se recompone a través de canciones.

–¿Qué es lo que le hace llegar hasta ahí?

–No me he querido centrar en los motivos, porque tengo la sensación de que las mujeres nos entregamos mucho muy a menudo y entregamos el poder sobre nosotras mismas tanto a parejas como a nuestras familias, al trabajo, a las amistades... Me he centrado más en el esqueleto que en los motivos, porque pueden ser millones. He puesto el foco en la recuperación, en el proceso de volver a ese centro, de recoger los pedazos y volver a ponerlos en el centro de una misma.

–¿Cómo acompaña la música a esta historia?

–Lo que he intentado es precisamente eso, crear melodías y música que acompañen a esta historia. Va en la línea de lo que yo siempre trabajo, que es una música bastante esencial, eliminando todos los adornos o las cosas superficiales. He intentado crear un sonido que sea atemporal, bastante clásico.

–Siendo compositora, productora e intérprete, ¿qué parte del proceso ha sido más desafiante?

–Mi parte favorita del proceso siempre es la composición, cuando estoy sola, tranquila y me llegan los impulsos de querer decir algo. Esa es la mejor parte, en la que pones tu cuerpo, tu mente y tu corazón en un estado que sea propicio para que lleguen todas las ideas. Es lo que más me llena, lo que más me motiva y donde le encuentro el sentido a todo. A partir de ahí, el resto del proceso es lo más difícil.

–También es artista plástica. ¿Se ha ocupado de desarrollar la parte visual de este disco?

–Sí, no solo me ocupo de la música, sino también del diseño de arte, de los videoclips, todo. Con cada disco he creado un pequeño mundo y todas las cosas que le acompañan. A veces ves un disco de otros artistas y hay cientos de personas involucradas, y en mis discos suele ser al contrario. Pero como son las ideas que yo tengo y quiero llevar a cabo, pues no me queda otra.

–¿En qué momento vital y creativo se encuentra con el lanzamiento de este trabajo?

–Cuando llega el lanzamiento, aunque para el resto de la gente sea un principio, para mí suele ser un final, porque llevo mucho tiempo trabajando en estas canciones. No soy una persona que esté sacando música continuamente, siempre espero a tener algo que decir y a saber cómo quiero contar las cosas que voy aprendiendo y que voy viviendo. Ya son unos cuantos años trabajando en este proyecto. Ahora me quedan muchos conciertos con estas canciones, pero para mí, a nivel creativo, es la parte final en la que ya estoy pensando qué será lo próximo que haga.

–¿Cuál es el tema que más ganas tiene de que llegue al público?

–Me apetece mucho que la gente escuche el disco completo, porque todas las canciones narran un proceso. Es como abrir un libro y escuchar una historia. Más que una canción en concreto, me apetece que la gente viva esa experiencia, porque es una historia con su principio y con su final.