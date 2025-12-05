El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El jurado estuvo compuesto por María Fernández Abril, Miguel Barrero, Francisco de Asís Fernández Olanda y Pedro Ignacio Ortega (en la pantalla).

Los Premios Asturias Joven ya tienen ganadores

Gonzalo Llamedo, Iyán Caldevilla y Hugo Menéndez se llevan cada uno 3.000 euros, además de la publicación de las obras premiadas

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:53

Comenta

Los Premios Asturias Joven ya tienen ganadores. Las obras 'Venir de Marte', de Gonzalo Llamedo Pandiella; 'Panexíricos pa los qu'escaecieron volver', de Iyán Caldevilla, y 'Rambalín', de Hugo Menéndez Montes, han sido las en las modalidades de poesía, narrativa y textos teatrales y sus autores recibirán 3.000 euros, además de la publicación de las obras premiadas, de las cuales cada ganador recibirá cincuenta ejemplares.

El jurado ha destacado del poemario 'Venir de Marte', de Gonzalo Llamedo, «la escucha y unidad temática que aborda la identidad desde la memoria, el cuerpo y la resistencia». De la narración de Iyán Caldevilla, 'Panexíricos pa los qu'escaecieron volver', ha resaltado «la prosa de altísima calidad que reivindica el territorio y la identidad, dándole una unidad temática ante la muerte», y sobre la obra de teatro 'Rambalín', de Hugo Menéndez Montes, ha valorado «el desarrollo progresivo del personaje, marcado desde lo emocional».

En esta edición, el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández Olanda, ha presidido el jurado, integrado por el director de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias, Pedro Ignacio Ortega; la doctora en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo María Fernández Abril, y el escritor y director de la Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero.

Fernández Olanda destacó la amplia participación en esta edición, en la que se recibieron 19 obras de poesía, 10 de narrativa y 10 textos teatrales, 39 frente a las 11 registradas en total el pasado ejercicio.

Respecto a los ganadores, el director general aseguró que «se caracterizan por la coherencia y claridad expresiva, que todos ellos comparten al ser de una generación fuerte, rica en cultura, comprometida con el territorio y con un sentimiento y un raciocinio muy anclado en el sentido de los tiempos, y que tiene ganas de escribir con sus manos y en asturiano el futuro de Asturias».

Con estos galardones, el Premio Asturias Joven continúa consolidándose como referencia para la promoción de nuevos talentos literarios en el Principado. La iniciativa es una apuesta del Instituto Asturiano de la Juventud para mantener el compromiso con el talento de joven de Asturias.

Sobre los autores

Gonzalo Llamedo (1990) es profesor e investigador en el Área de Filología Románica de la Universidad de Oviedo.

Hugo Menéndez Montes (1996), cursó estudios de arte dramático en interpretación textual en la ESAD Asturias y Dirección Escénica y Dramaturgia en la RESAD de Madrid.

Iyán Callevilla (1995), es graduado en física por la Universidad de Oviedo y master en creación de videojuegos por la Barcelona School Off Management de la Universidad Pompeu Fabra.

