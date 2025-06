Roal Dahl, al completo y sin censura

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 23 de junio 2025, 00:06 Comenta Compartir

La corrección política ha hecho estragos con algunos de los relatos y novelas de Roal Dahl (1916-1990). Pero Alfaguara asume el desafío de publicar una edición «definitiva» de los 'Cuentos Completos' del prolífico narrador británico en un único y monumental volumen de casi mil páginas, con ocho relatos inéditos en español y sin las correcciones «woke» de la últimas ediciones británicas.

En 2023 la editorial británica Puffin Books revisó algunos de los títulos infantiles de Dahl. Para «no herir sensibilidades» y por considerar «ofensivas» algunas expresiones, introdujo cambios que generaron un fuerte debate que no afectaron a sus cuentos para adultos. Alfaguara, que tiene los derechos para el mercado hispano, afirmó entonces que mantendría sus ediciones «tal y como están». Santillana, la casa madre que lleva cuatro décadas publicando los libros de Dahl habló de «censura» y decidió no modificar sus publicaciones en castellano tras negociar con la Roald Dahl Society Company.

Estamos ante la edición «más completa» hasta la fecha de los cuentos de Dahl ordenados de manera cronológica, de acuerdo con su biógrafo Jeremy Treglown y con sus herederos. De los 59 relatos de la edición espñola los ocho inéditos son 'Sólo esto', 'No llegarán a viejos', 'El ayer fue hermoso', 'Alguien como tú', 'Muerte de un hombre muy, muy viejo', 'Madame Rosette', 'Oh dulce misterio de la vida' y 'El librero'.

Ampliar Portada del libro. Alfaguara

Los siete últimos relatos del volumen, no datados y excluidos durante años de las antologías de Dahl por iniciativa de su esposa, se incluyen al final. De toda la producción cuentística de Dhal solo quedan fuera 'In the ruins', 'Smoked cheese' y 'The sword', excluidos de todas las antología en cualquier idioma por expreso deseo de los herederos.

Las ediciones británicas de títulos como 'Las brujas' o 'Fantástico Mr. Fox' se modificaron sus referencias al género y la apariencia de los personajes. En la edición revisada de 'Charlie y la fábrica de chocolate' no se nombra a Augustus Gloop como un «enormemente gordo», sino simplemente «enorme». Sus brujas pasan a ser una «científica de alto nivel» o «directora un negocio». Las palabras 'loco' y 'desquiciado' también se eliminaron.

Vergüenza

«Roald Dahl no era un ángel, pero esto es una censura absurda. Puffin Books y el patrimonio de Dahl deberían avergonzarse», denucia entonce el escritor Salman Rushdie.

Como en España, los editores franceses y neerlandeses mantienen las versiones originales porque sus historias «pierden su poder» si el lenguaje se cambia y es un asunto que «solo concierne a Gran Bretaña».

Prologan el volumen Miqui Otero y la escritora Elvira Lindo, que destaca como el estilo «subversivo e ingenioso» de Dahl sedujo a cineastas como Alfred Hitchcock, Tim Burton o Steven Spielberg. La autora de 'Manolito Gafotas' subraya la obsesión del escritor galés, por hacer justicia con los débiles y los desamparados en sus argumentos. «No es cruel pero muestra la crueldad y no evita situaciones macabras o morbosas», asegura de un autor que ha vendido mas de trescientos millones de libros.

Nacido en 1916 en el pueblecito de Llandaff, en el seno de una acomodada familia de emigrantes noruegos, Dahl fue guionista, piloto de combate, espía, historiador del chocolate e inventor médico. Perdió en la infancia a su padre y a una hermana y su madre lo envió a severos internados donde fue castigdo por sus gamberradas, lo que marcaría su vida y su literatura.

Escribió 16 libros para niños, varias novelas y cuentos para adultos, relatos autobiográficos, teatro y guiones para cine y televisión.'Los gremlins', su primera obra, apareció 1943. Le seguirían 'James y el melocotón gigante' (1961) y las legendarias 'Charlie y la fábrica de chocolate' (1964) 'El gran gigante bonachón' (1982) y 'Matilda' (1988).

Con 18 años se largó a Tanzania a trabajar en una petrolera. Dejó un vida muelle para enrolarse 1939 en la Royal Air Force como piloto de guerra en África, Asia y el Mediterráneo. El larguirucho Dahl, medía casi dos metros, se partió el cráneo y la nariz, y se quedó ciego durante ocho semanas tras estrellarse en un fallido aterrizaje de emergencia. La peripecia dio lugar al primero de sus relatos, y fue el germen de 'Volando solo'.

Trasladado a Washington, alternó las tareas militares con las diplomáticas y de inteligencia. Espió para el MI6, el servicio de inteligencia británico. No en vano, escribiría el guion de 'Sólo se vive dos veces' (1967) película de la serie de James Bond y adaptó al cine otra novela de Fleming el clásico musical infantil'Chitty Chitty Bang Bang' (1968).

Tragedia familiar

Mujeriego empedernido, Dahl se casó en 1953 con la actriz Patricia Neal. Tuvieron cinco hijos y vivieron durante 30 años juntos en Gipsy House, la casa campestre en la que Dahl no paró de escribir atrincherado en un cobertizo. Olivia, su primogénita, murió con siete años, por la complicación encefálica de un sarampión. La devastada pareja ya vivía una tragedia con su tercer hijo, Theo, arrollado por un automóvil en su cochecito con solo cuatro meses. Su cerebro quedó dañado, perdió la vista y desarrolló una hidrocefalia

-acumulación de agua en la cavidad craneal- que exigía constantes drenajes. Empeñado en aliviar las penalidades de su hijo, Dahl, inventó con un ingeniero y un neurocirujano la llamada Válvula Wade-Dahl-Till (WDT), que ayudo a miles de niños en el mundo.

Temas

Alfaguara