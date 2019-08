«La tradición es la herencia que dejamos» Carlos José Martínez, en pleno cancio. / ARNALDO GARCÍA Carlos José Martínez, director de la Sociedad Torner, fue el encargado de dirigir al inmenso coro improvisado durante 22 temas ANA RANERA Domingo, 25 agosto 2019, 01:00

Carlos José Martínez (Gijón, 1969) es musicólogo, director de coros y director también de la Sociedad Torner, que investiga y difunde el patrimonio cultural asturiano y español. Ayer, al frente de dicha sociedad, llenó la plaza Mayor con 'Cancios de chigre', un espectáculo en el que el público es el mejor coro posible.

-¿Cómo surgió 'Cancios de chigre'?

-Hace 18 años decidimos subirnos al escenario para que el público fuera protagonista y hoy, ya con la mayoría de edad cumplida, el público sigue siendo el protagonista con 22 canciones de la tradición asturiana. Cantamos canciones infantiles, de siembra y de fiesta, pero, al fin y al cabo, todos las conocemos.

-¿Es importante reivindicar la tradición asturiana?

-Es importante reivindicar todo lo que tiene que ver con la belleza y la defensa del patrimonio. Belleza y patrimonio van ligados, da igual de dónde sea el patrimonio. Todo lo que sea tradición es nuestro tesoro, es la herencia que dejamos. Es lo que hemos recibido y lo que estamos encantados de tener y de cultivar.

-¿Qué siente con esta acogida que les da el público gijonés?

-Son 6.000 personas cantando durante una hora y cuarenta minutos y cada vez lo hacen mejor y con más ganas. Es espectacular. Yo me dedico a dirigir ópera y música patrimonial y una vez al año hago esto y no lo cambio por nada. Es fantástica la sensación de saber que vecinos de toda la vida, cuando te los encuentras por la calle, te paran y te dicen lo que les prestó. Eso es impagable.

-¿Qué proyectos tiene en marcha la Sociedad Torner?

-Hicimos un primer disco y ahora vamos a hacer una segunda entrega que serán romances asturianos. Vamos a mezclar instrumentos góticos y medievales con instrumentos tradicionales.

-¿Y qué proyectos tiene en mente a nivel personal?

-Dentro de un mes estreno una obra de música en cinco ciudades norteamericanas con poemas de Guillén, Lorca, Cernuda y Salinas. El Gobierno de España me ha elegido para conmemorar el 80 aniversario del exilio de estos poetas. Cinco universidades estadounidenses se han puesto de acuerdo para hacer conferencias y estrenar una obra de música.

-¿Tiene más posibilidades de trabajo fuera de España?

-En España es complicado estrenar música sinfónica, pero en los últimos cinco años no he parado de estrenar fuera de España. Eso me deja un poso de tristeza. Estoy feliz por lo que hago, por el reconocimiento y la oportunidad, pero me da pena que aquí esto no suceda. Aunque hay problemas mucho mayores, así que no pasa nada porque no se estrene una obra.