El Tsunami Xixón aplaza su edición de este año hasta 2022 Las incertidumbres que sigue provocando la actual situación sanitaria obliga a la organización a posponer por segundo año consecutivo el gran festival de punk rock del verano gijonés Gijón Jueves, 13 mayo 2021, 11:59

Levantar un festival musical como el Tsunami Xixón, que reúne en la ciudad del orden de 25.000 personas cada año, no es trabajo de un día. Y ante la incertidumbre de qué se podrá hacer y qué no este verano, con una más que segura limitación en los aforos, la organización del mismo se ha visto a aplazarlo por segundo año consecutivo.

Ya el año pasado, tras posponer la cuarta edición, anunciaron la programación de un festival que se iba a celebrar del 28 al 30 de junio de este año en el entorno de la Universidad Laboral y que mantenía a Sum 41 y La Polla Records como cabeza de cartel. Buena parte de las entradas ya estaban vendidas, y estaba confirmada la presencia de más de 30 grupos. Además de los mencionados, Flogging Molly, Clutch, Lagwagon, Soziedad Alkoholika, Anti-Flag, Red Fang, Desakato, The Flatliners, Authority Zero y The Inspector Cluzo, entre otros. Airbourne, Refused (que no girarán en todo el año) y Strike Anywhere se cayeron del cartel -prácticamente coincidente con el previsto para 2020-, pero se habían sumado The Hellacopters –que presentaban su nuevo disco, el primero en 13 años–, Circle Jerks –reunidos tras 10 años inactivos–, Keith Morris (Black Flag), Greg Hetson (Bad Religion), Zander Schloss, Frank Carter y sus Rattlesnakes, Mad Caddies y Hot Milk.

«La nueva edición de Tsunami la celebraremos los días 28, 29 y 30 de julio de 2022 y os prometemos que volveremos con más fuerza que nunca, con un cartelazo increíble», acaba de anunciar Bring the Noise, la empresa radicada en Gijón que organiza el festival, que emplea a unas 20 personas y genera cada año cientos de trabajos indirectos con motivo de la celebración del mismo. «Gracias un año más por vuestra paciencia y comprensión. Están siendo unos tiempos duros, como bien sabéis, pero parece que estamos viendo poco a poco la luz al final del túnel. En cualquier caso, de nuevo durante este verano no podrá realizarse el Tsunami Xixón como teníamos pensado y nos vemos obligados a posponerlo a 2022», reconocían. «Esperamos poder anunciar el cartel en los próximos días, y obviamente, para quien no pueda acudir en las nuevas fechas, se abrirá en breve el plazo de devolución de las entradas adquiridas. Informaremos al respecto más adelante», añadían. «Sabed también que estamos preparando algunos conciertos para este verano para que podamos disfrutar de la música y de la cultura de una manera segura, con un aforo reducido y con todas las medidas de seguridad y prevención», avanzan.

Parece que no quiso la organización que sucediese algo similar a lo del año pasado, cuando el Gobierno del Principado prohibió la celebración del festival, que iba a celebrarse con todo tipo de medidas de distanciamiento social, tan solo 24 horas antes de que diese comienzo, con el escenario ya montado. Ante la falta de una normativa clara -el Principado sigue a la espera de que el Gobierno central marque las pautas que regulen este tipo de encuentros culturales este verano-, el Tsunami prefiere no correr riesgos. Tampoco ayuda la retirada por parte del Principado de la ayuda que venía prestando directamente al festival, lo que hace que los riesgos económicos sean aún mayores. Así las cosas, el Tsunami Xixón tendrá que esperar a que vengan mejores tiempos para poder recuperar su estatus: uno de los festivales de punk-rock más importantes de Europa, y seguramente el más multitudinario de cuantos se celebran cada año en el Principado de Asturias.