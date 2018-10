'GH VIP': Ángel Garó, al límite Ángel Garo, durante su fuerte discusión con Asraf / Telecinco El actor perdió los papeles después de que sus compñeros cuestionasen su trabajo en la cocina EL COMERCIO Gijón Lunes, 29 octubre 2018, 19:53

Fuera de sí, este era el estado de Ángel Garó en la madrugada del lunes. El ambiente ya estaba más que caldeado durante El Debate pero acabó de estallar al finalizar el programa del domingo. Miriam y Asraf fueron los compañeros que desataron la ira de Garó.

Todo comenzó con el enfrentamiento entre Miriam y Ángel por la cocina. Después de que el actor hubiese renunciado a seguir cocinando para los vip, Miriam tomó el relevo y logró triunfar con sus platos peruanos. Sin embargo Garó no piensa lo mismo: «Tu comida no es sana» , le espetó a la ex de Carlos Lozano y añadió: «Anda, vete ya al Perú».

Pero si alguien logra sacar de sus casillas a Garó no es otro que Asraf. Ambos se tienen la guerra declarada y lo demuestran cada vez que se dirigen la palabra: «A ver qué concurso ganas más. A ti lo que te hace falta es hombría. Que le delataste a una mujer por pedirte un beso. ¡Baboso!» le afeaba al árabe. Asraf tampoco se quedó corto y le llamo «racista».

Las imágenes hablan por sí solas. Ángel Garó se abalanza sobre Asraf y Suso se ve obligado a sujetarlo para evitar que el choque pase a mayores.