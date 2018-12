La desgarradora confesión de la presentadora de 'La 2 Noticias' Paula Sainz-Pardo denuncia en directo en el informativo EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 diciembre 2018, 23:08

'La 2 Noticias' no es un informativo al uso. El espacio de la segunda cadena de la televisión pública regresó el pasado 7 de noviembre a la parrilla de La 2 con Paula Sainz-Pardo como presentadora, nuevo horario y un formato renovado.

A pesar de los cambios, el informativo mantiene intacto su propio estilo. Así lo han demostrado este jueves. Con la voz quebrada, la presentadora introdujo un vídeo sobre las agresiones sexuales que sufren las mujeres con su propio testimonio. «En mi caso, en el pasillo del conservatorio, mientras esperaba a entrar a clase de violín, el padre de otro alumno me explicó, con todo tipo de detalles, las supuestas relaciones sexuales que mantenía con su sobrina pequeña y me invitó a formar parte de ello. Yo tenía 11 años. Dejé las clases. Lo que me pasó a mí, es sólo un caso más... y parece nada si lo comparamos con lo que hemos leído Twitter...»