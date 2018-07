Filtran un correo sobre la cancelación del programa de Javier Cárdenas 'Hora Punta' Javier Cárdenas presentando 'Hora punta'. A principios de mes RTVE comunicó la suspensión diaria del espacio pero anunció su vuelta en septiembre en otro horario y con periodicidad semanal EL COMERCIO Lunes, 30 julio 2018, 20:35

Javier Cárdenas no volverá a TVE tras la cancelación de su programa 'Hora Punta'. El productor ejecutivo del espacio televisivo comunicó esta mañana por correo electrónico a parte del equipo que no habrá nueva temporada en septiembre, a pesar de que la nueva máxima responsable de la cadena aún no ha tomado ninguna decisión.

La dirección de RTVE suspendió la emisión diaria de 'Hora Punta' a primeros del mes de julio, pero también comunicaba que el regreso en septiembre sería en otro horario y con periodicidad semanal.

Un «repentino cambio» de estos días ha dado al traste con la idea de emitir el programa semanalmente por «una serie de cambios directivos y organizativos en TVE», se explica en el correo a los trabajadores que lo han recibido.

«He de decirte que si tienes cualquier oferta de trabajo aprovéchala; y si no, busca otra alternativa desde este momento», son solo algunas de las frases que al parecer contiene el comunicado enviado por Xavi Collado, productor ejecutivo.

De momento y según ABC, fuentes oficiales de TVE han comunicado que no hay ninguna novedad en torno al programa. Fuentes de la producción del programa explican que «no es en absoluto cierto» que se haya paralizado la producción del programa.