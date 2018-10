Fran, de Pasapalabra: «¿Si me veo ganando el bote? Tendrían que alinearse los astros» El concursante, tras cometer un error en una respuesta El asturiano recuerda el día en el que se quedó a una sola palabra del premio, «aún sueño con sierras que me cortan los deditos» EL COMERCIO Gijón Jueves, 4 octubre 2018, 00:47

Fran ya es mucho más que un simple concursante del conocido concurso de Telecinco. Los propios informativos de la cadena han entrevistado al singular aspirante del suculento bote de Pasapalabra. Después de verse obligado a abandonar el programa por la enfermedad de su padre, el ovetense volvió para asumir de nuevo el reto.

Fran cuenta en su entrevista que se ha adaptado con facilidad al ritmo de la capital y también a que su rostro sea conocido cuando va por la calle. «El apoyo de la gente, lo agradezco», reconoce el asturiano. En su entrevista recuerda algunos de los momentos que le han marcado en el programa, en especial, el día que se quedó a una única palabra para conquistar el rosco. «Aún sueño con sierras -la respuesta que lo dejó a una palabra de ganar el rosco- que me cortan los deditos y me dejan tullido».

El ovetense no se muestra muy convencido de que llegue el día de proclamarse ganador de Pasalabra. «¿Si me veo ganando el bote? Tendrían que alinearse los astros». Si finalmente lograse hacer suyo el premio -más de un millón de euros- el concursante advierte: «Me tendrían que recuperar del soponcio que me podría dar».