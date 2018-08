Los mejores momentos del asturiano Fran González en Pasapalabra Risas, bailes e infinitos silencios, el ovetense ha conseguido enamorar a los espectadores con su particular forma de concursar ANA SOLÍS Viernes, 31 agosto 2018, 15:18

Con más de 70 programas a sus espaldas, Fran González se ha convertido en un imprescindible de las tardes de entretenimiento de Telecinco por los muchos momentazos que deja en Pasapalabra. A pesar de su timidez, este biólogo, vecino de Colloto, no solo sorprende por sus gran intelecto y habilidad con las letras, si no que además, enamora a la audiencia por su particular forma de concursar combinando risas, bailes y unos silencios casi infinitos. Damos un repaso a los mejores momentos de Fran González en Pasapalabra.

De nuevo en Pasapalabra

Fran estuvo concursando hace casi dos años y regresó a principio de abril para convertirse en el primer asturiano en conseguir el bote de Pasapalabra. Logró quedarse en el concurso por los pelos, en una última vuelta casi de infarto. Entonces jugaba por 420.000 euros, hoy la cifra se ha más que duplicado: 954.000 euros.

Sus chascarrillos

Concursantes, famosos y hasta el propio Cristian Gálvez se rinden ante el particular sentido del humor del ovetense.

Cantar por unos segundos

El asturiano ha demostrado que 'La Pista' es una de las pruebas en las que mejor se lo pasa. Canta, baila, en inglés o en español, siempre con una sonrisa. Lo que haga falta para acumular segundos de cara al rosco final.

Silencios que duran una eternidad

Consciente de lo mucho que puede perder si regresa a la silla azul, prefiere guardar silencio ante la máxima expectación de la audiencia

Tras un mes de parón por problemas familiares y después de recibir miles de mensajes de apoyo, Fran regresaba a principios de este mes con más fuerza que nunca, decidido a llevarse el ansiado bote. Ahora toca seguir disfrutando con su sabiduría y su humor hasta ver si por fin lo consigue y con ello llevar a cabo su «idea friki» de tatuarse la palabra que le catapulte a la historia del concurso y de la televisión.