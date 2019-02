Expulsión disciplinaria de Julio Ruz en 'GH DÚO' Julio Ruz se entera de su expulsión. / Telecinco La decisión del programa fue comunicada al resto de concursantes durante la emisión del 'Debate' CARLA COALLA Lunes, 4 febrero 2019, 09:31

La relación de Maria Jesús Ruiz y Julio Ruz ha hecho correr ríos de tinta desde que ambos entraran como trío, junto a Carolina Sobe, en 'GH DÚO'. Ambos han protagonizado algunos de los momentos más tensos de lo que va de concurso, llegando incluso al insulto. Pero si la ex Miss España ha ganado un buen ejército de 'haters', debido a las continuas descalificaciones que ha soltado con respecto a su expareja y padre de su hija, el empresario no se queda atrás. Su actitud, con respecto a la colaboradora de 'Sálvame', ha despertado muchas críticas que la dirección del programa no ha estado dispuesta a pasar por alto.

Además de mostrar un comportamiento posesivo con María Jesús Ruiz, a la que ha llegado a perseguir por la Casa de 'GH DÚO' para descubrir quién era la persona con la que supuestamente ahora ella mantiene una relación, se ha atrevido a proponerle un montaje. Todos los concursantes de 'GH DÚO' tienen un blog personal, a través del cual Julio Ruz ha pensado tener la forma idónea de hacer llegar un mensaje a María Jesús sin que nadie más se enterase. Julio le ha hecho ver a su expareja la posibilidad de que fingieran una historia de amor, hacer un montaje, convencido de que eso los ayudaría a seguir a ambos dentro de la Casa. Sin embargo, ella no ha estado de acuerdo y ha hablado de la propuesta en el Confesionario.

La reacción de la dirección de 'GH DÚO' no se ha hecho esperar, pues el programa ha decidido expulsar a Julio Ruz del programa inmediatamente, lo que al resto de concursantes se les ha comunicado posteriormente.