La borrachera de Ingrid García Jonsson en 'El Hormiguero' Pablo Motos habló de la última visita de la actriz al programa CARLA COALLA Miércoles, 10 octubre 2018, 23:04

Nadie sale indemne de su paso por 'El Hormiguero' Que se lo digan a Ingrid García Jonnson. La actriz regresó este miércoles al espacio de Antena 3 acompañada de Javier Gutiérrez presentar la película de animación a la que prestan sus voces, 'Smallfoot'. Pero no fue lo único de lo que habló. Pablo Motos comenzó la entrevista aludiendo a la última visita de la joven, que habría realizado con alguna copa de más encima. «Iba tan borracha que no me acuerdo mucho». Ingrid reconocía que en esta ocasión estaba «mucho más relajada».

Ella fue la verdadera protagonista del espacio, ya que también se arriesgó a echarle las cartas a Pablo Motos. «Como me vea alguien que realmente sepa de esto se va a dar cuenta de que me lo estoy inventando», comentó entre risas y ante la atenta mirada del presentador y de su compañero de cartel.

Durante la entrevista hubo tiempo para hablar de la cinta. Javier Gutiérrez destacó «el gran trabajo que hacen los actores de doblaje», a pesar de que él también es un defensor «del cine en versión original».